الأرصاد: طقس ثاني أيام العيد لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، غدا الإثنين ثاني أيام عيد الفطر 2020، لطيف نهارا على القاهرة والوجه البحري، مع وجود شبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط احيانا، وأن يكون الطقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا، أما على شمال الصعيد فيكون طقس معتدل، أما على جنوب الصعيد فيكون مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.فيما توقع الخبراء أن يكون الطقس مائل البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد، وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء، فيما تنشط رياح على جنوب سيناء تكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، كما تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطي والذي يجلب كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ستكون معتدل مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر ستكون مضطرب جدا مع ارتفاع الموج فيه من ثلاث أمتار إلى أربع أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 28 17الاسكندرية 26 19وادى النطرون 28 18طنطا 27 18شبين الكوم 28 18دمنهور 27 19بلطيم 25 19مطروح 23 17السلوم 23 16سيوة 31 15بورسعيد 24 19دمياط 25 20الزقازيق 28 18المنصورة 27 18الاسماعيلية 29 18السويس 29 19العريش 26 17رفح 25 18رأس سدر 30 19نخل 27 14نويبع 29 21طابا 26 18كاترين 23 11الطور 31 20شرم الشيخ 33 23الغردقة 32 24مرسى علم 30 24الفيوم 29 18بنى سويف 29 18المنيا 30 17أسيوط 31 18سوهاج 31 21قنا 32 22الأقصر 33 24أسوان 35 21ادفو 34 23أبوسمبل 35 25الوادى الجديد 33 21شلاتين 32 25ابو رماد 33 24حلايب 31 24رأس حدربة 32 25