«الحلو» يقدم عروض السيرك من منزله

قدّم مدرب الأسود أشرف الحلو، اليوم، عروضا من بيته بعد توقف عروض السيرك.وقال «الحلو» في تقرير بثته فضائية سكاي نيوز العربية، إنه ألف «جومانا» من 4 سنوات، وأنها اعتاد على وجود الأسود في المنزل.وأضاف: «فتحت عيني لقيت الأسود في البيت، وطالما إنك دربتها فوجودها في البيت مثل وجودها في القفص لا خوف منها».وبشرى الحلو، أصغر أفراد عائلة الحلو تعمل هي الأخررى مدربة أسود، وكشفت أنها تلقت تدريبها في السيرك القومي.واستعرض التقرير الذي بث ععلى التلفزيون بعضا من مشاهد العروض والحركات التي يقدمها أشرف الحلو مع اللبوة جومانا.ورغم الحوادث التي تعرض لها بعض أفراد عائلة الحلو، حيث فقد الجد أثناء أحد العروض، إلا أن شباب العائلة مازالوا يصرون على أن يبقى صديقا لملوك الغابة.