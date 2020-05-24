مدير مستشفى المنيرة يكشف تفاصيل وفاة طبيب بفيروس كورونا

كشف الدكتور أشرف شفيع، مدير مستشفي المنيرة، عن تفاصيل وفاة طبيب بفيروس كورونا، موضحا أن الطبيب يدعي وليد يحي ولم تظهر عليه أعراض للفيروس ولكن قبل وفاته بيومين اشتكى من ضيق في التنفس.وقال شفيع في تصريحات صحفية إنه تم توجيه الطبيب لمستشفي التأمين الصحي بمدينة نصر، وتم إجراء التحاليل له وتطورت حالته وبعد ذلك توفي.كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت تسجيل 727 حالة جديدة أمس السبت، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس بالإضافة إلى تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكرت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وأوضحت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس هو 16513 حالة من ضمنهم 4628 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و735 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.