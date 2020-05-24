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الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تردد قناة طيور الجنة الجديد لمشاهدة أغاني عيد الفطر 2020 للأطفال

الأحد 24/مايو/2020 - 03:59 م
قناة طيور الجنة
قناة طيور الجنة
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يبحث الكثير من الأمهات والآباء على تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 لمشاهدة أغاني عيد الفطر 2020 للأطفال في أول أيام عيد الفطر المبارك نظرا لتوقفها لأعمال الصيانة حسبما أعلنت إدارة القناة في وقت سابق.

وارتفع معدل البحث عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 لمشاهدة أغاني عيد الفطر للأطفال، وذلك لاحتوائها على موادة تعليمية وإرشادية للأطفال.

وفي «الدستور» ننشر لكم تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020

- تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 لمشاهدة أغاني عيد الفطر للأطفال:-

* تردد قناة طيور بيبي وطيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات
التردد 11315
معد الترميز 27500
الأستقطاب عمودي

* تردد قناة طيور الجنة 2020 على القمر الصناعي سهيل سات
التردد 11310
معدل الترميز 30000
الأستقطاب عمودي

* تردد قناة طيور الجنة وطيور بيبي الجديد 2020 على العربسات
التردد 11632
معدل الترميز 27500
الأستقطاب عمودي

وانطلقت قناة طيور الجنة عام 2008 عبر القمر الصناعي نايل سات، واختصت بمجال أغاني وبرامج الأطفال وتميزت برامجها بالاعتماد على مقدمين أطفال بحيث تسهّل مخاطبة المتابعين الأطفال من خلال أطفال مثلهم، بحركاتهم ولعبهم وبراءتهم وابتساماتهم واهتماماتهم، ويُميزها كذلك الجو العائلي، ليرى الأطفال أنفسهم من خلال نجوم طيور الجنة عبر هذه الشاشة الصغيرة.

وفي إطلالتها الجديدة تم تجهيز بعض الأغاني ترحيباً بعيد الفطر المبارك منها (معمول العيد - العيد - هالعيد غير).

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