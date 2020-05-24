تردد قناة طيور الجنة الجديد لمشاهدة أغاني عيد الفطر 2020 للأطفال

وفي «الدستور» ننشر لكم تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020

- تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 لمشاهدة أغاني عيد الفطر للأطفال:-



* تردد قناة طيور بيبي وطيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات

التردد 11315

معد الترميز 27500

الأستقطاب عمودي



* تردد قناة طيور الجنة 2020 على القمر الصناعي سهيل سات

التردد 11310

معدل الترميز 30000

الأستقطاب عمودي



* تردد قناة طيور الجنة وطيور بيبي الجديد 2020 على العربسات

التردد 11632

معدل الترميز 27500

الأستقطاب عمودي



وانطلقت قناة طيور الجنة عام 2008 عبر القمر الصناعي نايل سات، واختصت بمجال أغاني وبرامج الأطفال وتميزت برامجها بالاعتماد على مقدمين أطفال بحيث تسهّل مخاطبة المتابعين الأطفال من خلال أطفال مثلهم، بحركاتهم ولعبهم وبراءتهم وابتساماتهم واهتماماتهم، ويُميزها كذلك الجو العائلي، ليرى الأطفال أنفسهم من خلال نجوم طيور الجنة عبر هذه الشاشة الصغيرة.



وفي إطلالتها الجديدة تم تجهيز بعض الأغاني ترحيباً بعيد الفطر المبارك منها (معمول العيد - العيد - هالعيد غير) .





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يبحث الكثير من الأمهات والآباء على تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 لمشاهدة أغاني عيد الفطر 2020 للأطفال في أول أيام عيد الفطر المبارك نظرا لتوقفها لأعمال الصيانة حسبما أعلنت إدارة القناة في وقت سابق.وارتفع معدل البحث عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 لمشاهدة أغاني عيد الفطر للأطفال، وذلك لاحتوائها على موادة تعليمية وإرشادية للأطفال.