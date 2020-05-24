أبرز مظاهر عيد الفطر المبارك 2020 في زمن كورونا
الأحد 24/مايو/2020 - 11:44 ص
ياسمين محمودطباعة
احتفل المسلمون، اليوم الأحد، الموافق 24-5-2020 بأول أيام عيد الفطر المبارك، وسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الدولة المصرية، للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19، وأبرزها إجازة هيئة كبار العلماء بالأزهر، صلاة عيد الفطر هذا العام 2020 من المنازل.
ويرصد "الدستور" أبرز مظاهر عيد الفطر المبارك ٢٠٢٠ في زمن الكورونا:
أدى المصلون صلاة عيد الفطر هذا العام صلاتهم داخل المنازل نتيجة قرار إغلاق المساجد والساحات، للحد من انتشار كورونا، وأكدت هيئة كبار العلماء بالأزهر برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إجازة صلاة عيد الفطر المبارك هذا العام 2020 من المنازل، في ظل استمرار تفشي جائحة "كورونا المستجد"، وتم نقل صلاة عيد الفطر 2020 من مسجد الفتاح العليم، بحضور عدد محدود من القائمين على خدمة المسجد.
ونتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا والعزل المنزلي، ألغيت أيضًا احتفالات ما بعد صلاة العيد، حيث كان يقام في المحافظات والمدن فور الانتهاء من صلاة العيد مظاهر احتفالات في جميع أنحاء الشوارع ونشر البهجة علي وجوه الأطفال وهم يلتقطون صورا بالبالونات التي تلقى على المصلين بعد صلاة عيد الفطر.
بعكس العام الماضي والذي شهد احتفالًا كبيرًا بأبناء الشهداء والمصابين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأذيع علي القنوات الفضائية، وجه الرئيس بتقديم الهدايا العينية والمادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين بمنازلهم بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين ومجابهة انتشار فيروس كورونا.
يحتضن مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات هذا العام العديد من الفنانين، لتقديم عدد من الحفلات علي مدار أيام العيد والتي ستكون دون حضور جماهري وذلك لمراعاة الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا وللترفيه عن المواطنين في المنازل.
ويرصد "الدستور" أبرز مظاهر عيد الفطر المبارك ٢٠٢٠ في زمن الكورونا:
الصلاة في المنازل:
أدى المصلون صلاة عيد الفطر هذا العام صلاتهم داخل المنازل نتيجة قرار إغلاق المساجد والساحات، للحد من انتشار كورونا، وأكدت هيئة كبار العلماء بالأزهر برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إجازة صلاة عيد الفطر المبارك هذا العام 2020 من المنازل، في ظل استمرار تفشي جائحة "كورونا المستجد"، وتم نقل صلاة عيد الفطر 2020 من مسجد الفتاح العليم، بحضور عدد محدود من القائمين على خدمة المسجد.
إلغاء احتفالات ما بعد صلاة العيد
ونتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا والعزل المنزلي، ألغيت أيضًا احتفالات ما بعد صلاة العيد، حيث كان يقام في المحافظات والمدن فور الانتهاء من صلاة العيد مظاهر احتفالات في جميع أنحاء الشوارع ونشر البهجة علي وجوه الأطفال وهم يلتقطون صورا بالبالونات التي تلقى على المصلين بعد صلاة عيد الفطر.
السيسي يقدم هدايا لأسر الشهداء داخل منازلهم
بعكس العام الماضي والذي شهد احتفالًا كبيرًا بأبناء الشهداء والمصابين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأذيع علي القنوات الفضائية، وجه الرئيس بتقديم الهدايا العينية والمادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين بمنازلهم بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين ومجابهة انتشار فيروس كورونا.
إذاعة حفلات عيد الفطر على التليفزيون
يحتضن مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات هذا العام العديد من الفنانين، لتقديم عدد من الحفلات علي مدار أيام العيد والتي ستكون دون حضور جماهري وذلك لمراعاة الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا وللترفيه عن المواطنين في المنازل.
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ومن أبرز النجوم التي ستشارك في حفلات عيد الفطر: تامر حسني وأنغام ومدحت صالح وحميد الشاعري وهشام عباس، ومن المقرر أن تبث الحفلات على قناتى DMC وON.