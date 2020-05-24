أبرز مظاهر عيد الفطر المبارك 2020 في زمن كورونا

أبرز مظاهر عيد الفطر المبارك ٢٠٢٠ في زمن الكورونا

الصلاة في المنازل:

إلغاء احتفالات ما بعد صلاة العيد

السيسي يقدم هدايا لأسر الشهداء داخل منازلهم

إذاعة حفلات عيد الفطر على التليفزيون

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ومن أبرز النجوم التي ستشارك في حفلات عيد الفطر: تامر حسني وأنغام ومدحت صالح وحميد الشاعري وهشام عباس، ومن المقرر أن تبث الحفلات على قناتى DMC وON.



ومن أبرز النجوم التي ستشارك في حفلات عيد الفطر: تامر حسني وأنغام ومدحت صالح وحميد الشاعري وهشام عباس، ومن المقرر أن تبث الحفلات على قناتى DMC وON.

احتفل المسلمون، اليوم الأحد، الموافق 24-5-2020 بأول أيام عيد الفطر المبارك، وسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الدولة المصرية، للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19، وأبرزها إجازة هيئة كبار العلماء بالأزهر، صلاة عيد الفطر هذا العام 2020 من المنازل.ويرصد "الدستور"أدى المصلون صلاة عيد الفطر هذا العام صلاتهم داخل المنازل نتيجة قرار إغلاق المساجد والساحات، للحد من انتشار كورونا، وأكدت هيئة كبار العلماء بالأزهر برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إجازة صلاة عيد الفطر المبارك هذا العام 2020 من المنازل، في ظل استمرار تفشي جائحة "كورونا المستجد"، وتم نقل صلاة عيد الفطر 2020 من مسجد الفتاح العليم، بحضور عدد محدود من القائمين على خدمة المسجد.ونتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا والعزل المنزلي، ألغيت أيضًا احتفالات ما بعد صلاة العيد، حيث كان يقام في المحافظات والمدن فور الانتهاء من صلاة العيد مظاهر احتفالات في جميع أنحاء الشوارع ونشر البهجة علي وجوه الأطفال وهم يلتقطون صورا بالبالونات التي تلقى على المصلين بعد صلاة عيد الفطر.بعكس العام الماضي والذي شهد احتفالًا كبيرًا بأبناء الشهداء والمصابين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأذيع علي القنوات الفضائية، وجه الرئيس بتقديم الهدايا العينية والمادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين بمنازلهم بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين ومجابهة انتشار فيروس كورونا.يحتضن مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات هذا العام العديد من الفنانين، لتقديم عدد من الحفلات علي مدار أيام العيد والتي ستكون دون حضور جماهري وذلك لمراعاة الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا وللترفيه عن المواطنين في المنازل.