العثور على سيدة متوفاة في منزلها بدمياط

عثر أهالى منطقة شط جريبة بمحافظة دمياط، اليوم الأحد، على جثمان سيدة مسنة تدعى "ث.م" تبلغ من العمر 75 عاما، متوفاة داخل منزلها.وتجمع الأهالي وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع العثور على الجثمان، وكشف ملابسات الوفاة، حيث تبين من الفحص الأولى أن الوفاة طبيعية، وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة.وتم نقل الجثمان إلى المستشفى لفحصه، وإخطار ذويها لاستلام الجثمان، واستخراج تصاريح الدفن الخاصة بها.