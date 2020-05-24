رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبير: سنصل إلى 20 ألف إصابة بكورونا في نهاية مايو (فيديو)

الأحد 24/مايو/2020 - 03:56 م
كورونا
كورونا
ياسمين عباس
طباعة
قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنه من المتوقع انخفاض أرقام الإصابات بفيروس كورونا منتصف الشهر القادم، حال التزام جميع المصريين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، موضحًا أن شهر مايو سوف ينتهي على 20 ألف إصابة معلنة.

وأضاف الدكتور إسلام عنان، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد: "سيتم العمل على التوعية بالحجر المنزلي خلال الشهر المقبل للإصابات الخفيفة، مبقاش في أماكن للإصابات الخفيفة بكورونا في المستشفيات".

وأشار إلى أن الحجر المنزلي يكون للإصابات الأولية الخاصة بالجزء التنفسي التي تبدأ بأعراض مثل الكحة وفقدان حاستي الشم والتذوق والخمول، وعلى المصاب أن يقوم بمراجعة المستشفيات والتواصل على الخط الساخن 105 لوصف علاج له يتبعه خلال فتره عزله.

وأوضح أنه لا بد أن يعزل المريض نفسه، ويتناول طعامه في أدوات للاستخدام مرة واحدة فقط، وأن يكون له حمام خاص إذا أمكن وأدوات شخصية خاصة به، ويتواصل مع أسرته من خلال الهاتف، ويتم قياس حرارته بشكل مستمر، وأن يتواصل مع الخط الساخن بشكل يومي.

وشدد على ضرورة فرض غرامات وعقوبات على عدم ارتداء الكمامات ومن يخالف قرارات الحظر، معقبًا: "مينفعش نعتمد 100% على وعي المواطنين، إحنا 100 مليون مواطن وفي ناس لا تجيد القراءة والكتابة، وليس لديهم سوشيال ميديا".

واختتم: "فرض القانون أسهل شيء في توعية المواطنين بخطورة الأزمة، إلى جانب التوعية على الأرض، في ناس مينفعش نوصلها إلا من خلال رئيس الحي وشيخ البلد، في ناس حتى الآن ميعرفوش إن في مرض اسمه كورونا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل إصابة الفنانة رجاء الجداوى بفيروس كورونا

لماذا لم يفجر «عشماوى» نفسه لحظة القبض عليه؟

أول رد من الشاب المتهم باغتصاب فتاة «التيك توك» منة عبدالعزيز

صورة متداولة لجثة هشام عشماوى فى المشنقة بعد تنفيذ حكم الإعدام

الصور

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

image description

رغم التحذيرات.. تجمعات شبابية على الكورنيش احتفالًا بالعيد

image description

قهوة صباح العيد.. عادة افتقدناها في رمضان

الأكثر قراءة

أول رد من الشاب المتهم باغتصاب فتاة «التيك توك» منة عبدالعزيز

حقيقة اختلاط الهضبة ودينا الشربينى برجاء الجداوى قبل إصابتها بكورونا

تفاصيل إصابة الفنانة رجاء الجداوى بفيروس كورونا

تهاني عيد الفطر .. أجمل رسائل واتساب وفيس بوك للأقارب

إنفوجراف

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

أيام زمان

مأساة فنانة شهيرة مع جيرانها.. تركوا جثتها متعفنة وسرقوا مكتبتها الثمينة

«يارب اشتغل واسدد ديوني».. رسائل زينات صدقي إلى الله بعد أن هجرها الجميع

كيف رأى "توفيق الحكيم" الكتابات الجنسية؟

«صادر أغنياته الهابطة».. قصة أول رقيب على الفنون في مصر

نجم الساعة

تعافي 4 حالات جديدة من كورونا بـ«عزل بني سويف» (صور)

الصحة

روسيا تكمل تجاربها السريرية على عقار لعلاج كورونا

كعك العيد يزيد هرمون السعادة فى الجسم

اعرف مرض.. الشريان التاجي كيف تحمى قلبك من الإصابة به؟

6 أسباب لبدء يومك بماء الليمون

منوعات

تردد قناة طيور الجنة الجديد لمشاهدة أغاني عيد الفطر 2020 للأطفال

أصغر «شيف» فى العالم يحقق مليون مُتابع على «إنستجرام» (فيديو)

زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب المكسيك

أجمل رسائل التهنئة بعيد الفطر المبارك 2020

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
أيام ضاحكة مع أحمد فؤاد نجم
مؤمن المحمدي
القوة الناعمة
ماجد حبته
العيد.. رقاب الإرهابيين.. والعبيد
ماجد حبته
الحلقة الـ28 وما بعدها
المزيد

الثقافة

ناقد فني: «بـ100 وش» من أمتع المسلسلات في السنوات الأخيرة

المركز القومى لثقافة الطفل يحتفل بالعيد عبر قناته بيوتيوب

قصة العتبة الخضرا بين طاهر باشا وإسماعيل ياسين

الجيش الأبيض.. تحية من «الثقافة» لأبطال الطواقم الطبية