خبير: سنصل إلى 20 ألف إصابة بكورونا في نهاية مايو (فيديو)

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنه من المتوقع انخفاض أرقام الإصابات بفيروس كورونا منتصف الشهر القادم، حال التزام جميع المصريين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، موضحًا أن شهر مايو سوف ينتهي على 20 ألف إصابة معلنة.وأضاف الدكتور إسلام عنان، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد: "سيتم العمل على التوعية بالحجر المنزلي خلال الشهر المقبل للإصابات الخفيفة، مبقاش في أماكن للإصابات الخفيفة بكورونا في المستشفيات".وأشار إلى أن الحجر المنزلي يكون للإصابات الأولية الخاصة بالجزء التنفسي التي تبدأ بأعراض مثل الكحة وفقدان حاستي الشم والتذوق والخمول، وعلى المصاب أن يقوم بمراجعة المستشفيات والتواصل على الخط الساخن 105 لوصف علاج له يتبعه خلال فتره عزله.وأوضح أنه لا بد أن يعزل المريض نفسه، ويتناول طعامه في أدوات للاستخدام مرة واحدة فقط، وأن يكون له حمام خاص إذا أمكن وأدوات شخصية خاصة به، ويتواصل مع أسرته من خلال الهاتف، ويتم قياس حرارته بشكل مستمر، وأن يتواصل مع الخط الساخن بشكل يومي.وشدد على ضرورة فرض غرامات وعقوبات على عدم ارتداء الكمامات ومن يخالف قرارات الحظر، معقبًا: "مينفعش نعتمد 100% على وعي المواطنين، إحنا 100 مليون مواطن وفي ناس لا تجيد القراءة والكتابة، وليس لديهم سوشيال ميديا".واختتم: "فرض القانون أسهل شيء في توعية المواطنين بخطورة الأزمة، إلى جانب التوعية على الأرض، في ناس مينفعش نوصلها إلا من خلال رئيس الحي وشيخ البلد، في ناس حتى الآن ميعرفوش إن في مرض اسمه كورونا".