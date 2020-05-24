تشكيل «الكابينت».. أبرز قرارات أول اجتماع للحكومة الإسرائيلية الجديدة

عقدت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود، صباح اليوم الأحد، أول اجتماع لها بعد أدائها اليمين الدستوري الأسبوع الماضي.وصادقت الحكومة الجديدة، على عدة قرارات أبرزها تشكيل المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت"، ويضم 16 وزيرًا، مناصفة ما بين أعضاء حزبي الليكود، و"أزرق أبيض" الذي يتزعمه بيني جانتس وزير الجيش الإسرائيلي ونائب نتنياهو.وكذلك، وافقت الحكومة الإسرائيلية على تشكيل مجلس حكومي مصغر لإدارة ومتابعة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ويحمل اسم "حكومة كورونا".وتشمل مهامها التنسيق مع جميع الوكالات الحكومية التي تتعامل مع أزمة كورونا، بهدف تحسين إجراءات الحكومة فيما يتعلق بتداعيات الأزمة في العديد من المجالات، على أن يترأس نتنياهو ذلك المجلس، ومعه وزير الصحة يولي إدلشتاين، بالإضافة إلى 14 عضوًا آخرين.وصادقت حكومة الاحتلال بالإجماع على مقترح يوآف جالانت وزير التعليم بها، بإلزام كافة الطلاب لديهم بزيارة مدينة القدس 3 مرات على الأقل خلال فترة تعليمهم، وهو قرار يأتي ضمن خطة التهويد.وترأس نتنياهو أول اجتماع لحكومته الجديدة، قبل التوجه إلى محاكمته في قضايا الفساد، والتي تعقد عصر اليوم.