رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وول ستريت جورنال: العراق يتجه إلى الجيران لتخفيف الضغوط الاقتصادية

الأحد 24/مايو/2020 - 11:56 ص
الاقتصاد العراقي
الاقتصاد العراقي
منار أحمد
طباعة
سلطت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الأحد، الضوء على الضغوط الاقتصادية في العراق بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، لافتة إلى أن العراق يتجه إلي جيرانه لتخفيف الضغوط الاقتصادية.

ويسعى العراق إلى تخفيف عبء الديون عن الكويت، ويتجه إلى تعزيز الروابط التجارية مع المملكة السعودية، بحسب ما أورد التقرير الأمريكي.

وتحت ضغط من انخفاض أسعار النفط، يطلب العراق مليارات الدولارات لتخفيف عبء الديون من الكويت ويتحرك لتعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية، حيث يجبر جائحة فيروس كورونا بغداد على محاكمة الحلفاء التي قد تساعدها على درء أزمة اقتصادية.

وقال وزير المالية العراقي علي علاوي، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير النفط بالوكالة، إنه يقترح أن تقوم الكويت بتأجيل أو إلغاء نحو 3 مليارات دولار مستحقة للعراق على تعويضات حرب الخليج 1990-1991، عندما أحرق صدام حسين حقول النفط الكويتية.

ومن جهة أخرى، كشف وزير الخارجية السعودي، "فيصل بن فرحان"، أن القيادة السعودية أصدرت توجيهاتها بعودة سفير السعودية لدى العراق لمزاولة عمله في أقرب وقت، لافتًا إلى أن تلك الخطوة تأتي في سياق رغبة السعودي بتطوير العلاقات بين البلدين والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتجارية والاستثمارية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفيديو الحقيقى للحظة إعدام الإرهابى هشام عشماوى

أجمل رسائل التهنئة بعيد الفطر المبارك 2020

6 أمراض تُشفى بـ«الليمون والفلفل والملح»

عبارات تهنئة بعيد الفطر المبارك

الصور

image description

عمال النظافة.. رجال لا يعرفون العيد

image description

الأطفال يتحدون كورونا ويحتفلون بالعيد في الشوارع

image description

وسط البلد «فاضية» فى أول أيام العيد

image description

عجلة وموتوسيكل ومراجيح.. أهلًًا بالعيد

image description

الأطفال يحتفلون بالعيد على الأسطح.. فرحة وبلالين

الأكثر قراءة

أول رد من الشاب المتهم باغتصاب فتاة «التيك توك» منة عبدالعزيز

تفاصيل إصابة الفنانة رجاء الجداوى بفيروس كورونا

تهاني عيد الفطر .. أجمل رسائل واتساب وفيس بوك للأقارب

موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات

إنفوجراف

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

أيام زمان

مأساة فنانة شهيرة مع جيرانها.. تركوا جثتها متعفنة وسرقوا مكتبتها الثمينة

«يارب اشتغل واسدد ديوني».. رسائل زينات صدقي إلى الله بعد أن هجرها الجميع

كيف رأى "توفيق الحكيم" الكتابات الجنسية؟

«صادر أغنياته الهابطة».. قصة أول رقيب على الفنون في مصر

نجم الساعة

تعافي 4 حالات جديدة من كورونا بـ«عزل بني سويف» (صور)

الصحة

كعك العيد يزيد هرمون السعادة فى الجسم

اعرف مرض.. الشريان التاجي كيف تحمى قلبك من الإصابة به؟

6 أسباب لبدء يومك بماء الليمون

مركز روسي: إنتاج لقاح ضد كورونا بنهاية الصيف

منوعات

زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب المكسيك

أجمل رسائل التهنئة بعيد الفطر المبارك 2020

عبارات تهنئة بعيد الفطر المبارك

أجمل عبارات تهنئة عيد الفطر المبارك عام 2020

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
أيام ضاحكة مع أحمد فؤاد نجم
مؤمن المحمدي
القوة الناعمة
ماجد حبته
العيد.. رقاب الإرهابيين.. والعبيد
ماجد حبته
الحلقة الـ28 وما بعدها
المزيد

الثقافة

الجيش الأبيض.. تحية من «الثقافة» لأبطال الطواقم الطبية

الحلقة 27 من رواية «الصديق أبو بكر بعد الخلافة»

الحلقة 26 من رواية «الصديق أبو بكر».. حروب الردة 1

صفية القباني: تكريم الراحل آدم حنين بنقابة التشكيليين قريبًا