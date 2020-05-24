وول ستريت جورنال: العراق يتجه إلى الجيران لتخفيف الضغوط الاقتصادية

سلطت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الأحد، الضوء على الضغوط الاقتصادية في العراق بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، لافتة إلى أن العراق يتجه إلي جيرانه لتخفيف الضغوط الاقتصادية.ويسعى العراق إلى تخفيف عبء الديون عن الكويت، ويتجه إلى تعزيز الروابط التجارية مع المملكة السعودية، بحسب ما أورد التقرير الأمريكي.وتحت ضغط من انخفاض أسعار النفط، يطلب العراق مليارات الدولارات لتخفيف عبء الديون من الكويت ويتحرك لتعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية، حيث يجبر جائحة فيروس كورونا بغداد على محاكمة الحلفاء التي قد تساعدها على درء أزمة اقتصادية.وقال وزير المالية العراقي علي علاوي، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير النفط بالوكالة، إنه يقترح أن تقوم الكويت بتأجيل أو إلغاء نحو 3 مليارات دولار مستحقة للعراق على تعويضات حرب الخليج 1990-1991، عندما أحرق صدام حسين حقول النفط الكويتية.ومن جهة أخرى، كشف وزير الخارجية السعودي، "فيصل بن فرحان"، أن القيادة السعودية أصدرت توجيهاتها بعودة سفير السعودية لدى العراق لمزاولة عمله في أقرب وقت، لافتًا إلى أن تلك الخطوة تأتي في سياق رغبة السعودي بتطوير العلاقات بين البلدين والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتجارية والاستثمارية.