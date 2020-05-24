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الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط مصنع حلويات مجهولة المصدر في القليوبية

الأحد 24/مايو/2020 - 11:35 ص
مصنع حلويات
مصنع حلويات
مريم جبل _عمرو المزيدي
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تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص تابع لأحد مصانع الحلويات بالقليوبية وبحوزته سلع غذائية مجهولة المصدر.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (المدير المسئول عن مخزن غير مرخص تابع لأحد مصانع الحلويات الشرقية كائن بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية) بإنتاج وتصنيع السلع الغذائية (الشيكولاته، شرائح الأناناس) مستخدمًا خامات مجهولة المصدر، وإدخالها فى عملية التصنيع وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها بعض الأسماء التجارية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المتحرى عنه، وضُبط بحوزته الآتى: كمية قدرها (1.540 طن) سلع غذائية عبارة عن (سجق، جبن موتزاريلا) مجهولة المصدر (مستلزمات إنتاج).

عدد (35200 قطعة) سلع غذائية (شيكولاته، شرائح أناناس) مدون عليها اسم تجارى (منتج نهائى)، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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