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الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رغم التهديدات.. وصول ناقلة نفط إيرانية إلى فنزويلا

الأحد 24/مايو/2020 - 09:48 ص
ناقلة
ناقلة
منار أحمد
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وصلت اليوم الأحد ناقلة نفط إيرانية من ضمن خمسة ناقلات أخرى إلى فنزويلا من أجل تزويدها بالوقود، على الرغم من تصاعد التوترات والتهديدات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ترافقت باستنفار في الكاريبي إثر ناقلات النفط الإيرانية في ظل العقوبات الأمريكية.

ووفقًا لوكالة رويترز فقط رافقت ناقلات الفط سفن عسكرية تابعة للقوات الفنزويلية، حسبما أعلن وزير النفط في فنزويلا، مؤكدًا أن ناقلات النفط الإيرانية موجودة في منطقتنا الاقتصادية الخالصة.

وبحسب التليفزيون الرسمي الفنزويلي، يُتوقع وصول الناقلة إلى بويرتو كابيللو في ولاية كارابوبو حيث توجد مصفاة.

كما يتوقع وصول السفن الأربع الأخرى - فوريست وبيتونيا وفاكسون وكلافيل - في الأيام المقبلة، حسب المصدر نفسه.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن هذا الأسطول يحمل نحو 1.5 مليون برميل من الوقود.

يذكر أنه على الرغم من أن فنزويلا تملك أكبر احتياطي نفطي في العالم لكن إنتاجه شهد تراجعًا كبيرًا، بسبب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على البلاد، بحسب ما تؤكد كاراكاس.

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