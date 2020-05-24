طبيب أطفال يوضح الطعام المسموح به للرضّع

يعتبر إدخال الطعام للرضع من الأمور المرهقة للكثير من الأمهات الجدد، حيث تتساءل عن السن المناسب وما هي نوعية الأطعمة المسموح بها.ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد الغواص، أستاذ طب الأطفال، أن إدخال الأكل على نظام الأطفال يبدأ من أول الشهر السابع، وذلك عن طريق إدخال الخضار والفاكهة والحبوب.وأشار "الغواص"، إلى أنه من أول الشهر الثامن، يتم إدخال اللحوم وصفار البيض بشكل تدريجي.وأضاف أستاذ طب الأطفال، أن الزبادى ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى الأكلات سريعة التحضير، والعسل الأبيض، من الممنوعات لعمر السنة.طريقة الفطام الصحيحةيبدأ الفطام من أول الشهر السابع وينتهي عند سنتين، فمن أخطاء الفطام الشائعة الإيقاف المفاجئ للرضاعه الطبيعية.وأوضح "الغواص"، أنه لابد من إيقاف الرضاعة الطبيعية بعد تعود الطفل على كل أنواع الطعام، وليس العكس، لأن حدوث الفطام المفاجئ يؤدي إلى توقف الطفل عن الطعام والشراب وحدوث نزلات معوية.فوائد الرضاعة الطبيعيةوقال أستاذ طب الأطفال، إن كل الأطعمة التي تأكلها الأم تعود بالنفع على اللبن، وبالتالي فتغذية الأم بشكل صحي يساعد في عملية الفطام.وأوضح "الغواص" أن هناك خطأ شائعًا تقع فيه الكثير من الأمهات وهو اعتماد الطفل بصورة رئيسية على منتجات الألبان بعد سنة من العمر، واعتبار ذلك تكملة لفطامه، مشيرًا إلى أن هذا قد يؤدي إلى حدوث أنيميا وزيادة لين العظام، ونقص فى عناصر مهمة يحتاجها الجسم لا تتوفر فى منتجات الألبان.