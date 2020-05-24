فى الهرم.. حضر عيد الفطر وغاب المحتفلون بسبب كورونا

خلت شوارع منطقة الهرم وفيصل من المواطنين في أول أيام عيد الفطر المبارك، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، والتدابير الاحترازية التي أعلنتها الحكومة المصرية للحد من انتشاره.وتأتي صلاة العيد في هذا العام وسط أجواء غير مسبوقة، حيث تم بث إقامتها من مسجد الفتاح العليم بعدد محدود من القائمين على خدمة المسجد، ومنعت الحكومة إقامتها بالساحات والمساجد، في إطار قرارات الدولة لمكافحة تفشي فيروس "كورونا".وكانت دار الإفتاء المصرية قد أعلنت أن اليوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك، على أن تتم تأدية صلاة العيد في المنزل جراء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأقيمت صلاة العيد في المنزل من خلال ترديد تكبيرات العيد بصوت خافت وليس بصوت عالٍ، على أن تتم إذاعة صلاة العيد في عدد من المساجد الكبرى عبر مكبرات الصوت من الإمام وبعض العاملين فقط، كما تم بث صلاة العيد من مسجد السيدة نفسية واكتفت الصلاة على العاملين وبعض الأئمة.