شوارع شبرا الخيمة خالية أثناء صلاة عيد الفطر (صور)

اعتلت تكبيرات عيد الفطر المبارك مساجد منطقة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية، وشهدت الشوارع هدوءًا تامًا، حيث خلت من المواطنين والسيارات التزاما بقرارات الحكومة بالاكتفاء بأداء صلاة عيد الفطر المبارك في المنازل وقرارات حظر التجوال.وكانت دار الإفتاء المصرية قد أعلنت أن اليوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك، على أن تتم تأدية صلاة العيد في المنزل جراء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وتقام صلاة العيد في المنزل من خلال ترديد تكبيرات العيد بصوت خافت وليس بصوت عالٍ، على أن تتم إذاعة صلاة العيد في عدد من المساجد الكبرى عبر مكبرات الصوت من الإمام وبعض العاملين فقط، كما تم بث صلاة العيد من مسجد السيدة نفسية واكتفت الصلاة على العاملين وبعض الأئمة.