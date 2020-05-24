تفاصيل إصابة الفنانة رجاء الجداوى بفيروس كورونا

تفاصيل إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا

وأوضحت المصادر، أن حالتها الصحية غير مستقرة، وأعدت المستشفى غرفة لها في قسم الـvib، كما ستدخل فور وصولها للمستشفى لقسم العناية المركزة، بسبب سوء حالتها، وشعورها بعدم قدرتها على التنفس.وأكدت المصادر أن الطاقم الطبي مستعد لاستقبالها فور وصولها، مشيرين أنهم شعرت بأعراض فيروس كورونا وارتفاع درجة الحرارة وضيق في التنفس وبإجراء تحليل لها تبيج إيجابية تحاليلها وإصابتها بفيروس كورونا، وجاري حصر المخالطين لها.