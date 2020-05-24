زوجة الشهيد أحمد الشبراوى: «الاختيار» هدم مخططًا يحاك ضد مصر





وصفت المهندسة ندى حسن زوجة الشهيد أحمد الشبراوي بطل ملحمة "البرث"، مسلسل الاختيار بالعمل العظيم.وقدمت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة "صدى البلد"، التهنئة إلى جميع المصريين بحلول عيد الفطر المبارك، وقالت «كل سنة ومصر في آمان وجيشنا يتواجد في الحدود يحمي مصر من أي معتدين.وأضافت المهندسة ندي حسن زوجة الشهيد أحمد الشبراوي أن، هناك فيديوهات كثيرة لأطفال يغنون أغنية قالوا إيه علينا دولا، ويبكي الأطفال في فيديوهات كثيرة ويؤكد أحدهم أنه يريد أن يأخذ بالثأر ويموت شهيد وهذا في حد ذاته انجاز.وكشفت زوجة الشهيد إن، مسلسل الاختيار هدم المخطط الذي يحاك ضد مصر.