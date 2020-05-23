بإطلالة أنيقة.. شيريهان تهنئ متابعيها بعيد الفطر

حرصت الفنانة شيريهان على تهنئة متابعيها بعيد الفطر عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام» بإطلالة أنيقة.وعلقت شيريهان على الصورة: «عيد فطر مبارك» وحصدت الصورة على تعليقات عدد من النجوم.وتواصل الفنانة شيريهان تصوير مسرحيتها الاستعراضية «كوكو شانيل» والمقرر أن تعود من خلالها للساحة الفنية بعد غياب سنوات طويلة، والمسرحية من تأليف الكاتب مدحت العدل، ومن إخراج هادي الباجوري.