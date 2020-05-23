انتصار السيسي: احتفالنا بتلك الأعياد المباركة يعكس وحدة وترابط الشعب المصري

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وقالت السيدة انتصار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كل عام والشعب المصري والأمة الإسلامية بخير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، فاحتفالنا بتلك الأعياد المباركة يعكس وحدة وترابط الشعب المصري، وأسأل الله أن ينعم علينا في هذه المناسبة بمزيد من السلام والطمأنينة ورفع البلاء عن مصر والعالم أجمع. كل عام وأنتم بخير".