الأكاديمية الوطنية للتدريب تهنيء المصريين بـ«تعيش بلدنا»

شارك شباب الأكاديمية الوطنية للتدريب من خريجين ومتدربين ومدربين في أغنية «تعيش بلدنا» تعبيرا عن تقدير الشباب لوطنهم، مهنئين المصريين بعيد الفطر المبارك.وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.