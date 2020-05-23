خالد الجندي: ابن تيمية أنقذ الأمة الإسلامية (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه تصدى للهجمة البربرية ضد الإمام الولى التقى ابن تيمية، الذي أنقذ الأمة الإسلامية بأكملها، وذلك على حد وصفه.وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc» اليوم: «ابن تيمية بشر يصيب ويخطئ، ولا تقديس لأحد بعد النبى محمد صلى الله عليه وسلم، حتى الإمام البخارى أيضًا».