«الملابس الجاهزة» تُحذر من كمامات بير السلم القطنية

حذر عمرو حسين، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرف التجارية، من استخدام الكمامات القطنية غير الطبية، لأنها قد تكون ضارة أكثر من عدم ارتدائها.وأضاف «حسين»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن الكمامات القطنية يجب أن تكون مطابقة للمواصفات التي أقرتها وزارة التجارة والصناعة، ومن الأفضل استخدام الكمامات غير القطنية من الأساس.وأشار إلى أن هناك تخوفات من الكمامات القطنية من الأصل، ورجح باستخدام الكمامات الطبية المتغيرة بشكل دوري.