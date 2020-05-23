حملة مكبرة لرفع الإشغالات من شوارع أسيوط

ترأس المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط، حملة مكبرة لتفقد مشروع الثروة الحيوانية ببني مر؛ للوقوف على سير العمل ومتابعة معدلات الإنتاج والالتزام بالإجراءات الاحترازية بها.وشدد الطيبي على ضرورة متابعة أعمال إزالة الإشغالات والتعديات بطريق عرب الأطاولة وبني مر بمركز الفتح بمشاركة عبدالرءوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وبالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية.وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن أعمال متابعة المشروعات التنموية والإنتاجية بالمحافظة مستمرة؛ للوقوف على سير العمل والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بجميع المشروعات مع التشديد على رفع كل الإشغالات والمخالفات من الشوارع والميادين وتكثيف الحملات اليومية لرش وتطهير جميع الأماكن والقرى التي تظهر بها حالات إصابة بفيروس كورونا فضلًا عن حملات التطهير لجميع الشوارع والميادين والمصالح ومكاتب البريد وأفرع البنك الزراعي المصري بجميع المراكز.وكلف المحافظ المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد، وذلك للإشراف ومتابعة أعمال التعقيم وتطهير كل المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصراف الآلي وكل المرافق بالمراكز والأحياء وذلك عن طريق الاستعانة بمعدات وفرق التطهير بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومعدات وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وسيارات الكنس الآلي فضلًا عن أعمال رفع تجمعات القمامة ونظافة الشوارع والميادين لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".