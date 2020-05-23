أمينة خليل تتصدر البوستر الرسمي لـ«ليه لأ»

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل "ليه لأ" البوستر الرسمي للعمل، والذي تصدرته الفنانة أمينة خليل، والمقرر عرضه على شاهد vib خلال مطلع الشهر المقبل، بعدما تأجل عرضه خلال شهر رمضان الجاري.المسلسل اجتماعي يتناول قصة جيل يريد التحكم في زمام أمور حياته وحياة أبنائه، حتى ولو تجاوزت أعمارهم الثلاثين، وجيل في الثلاثينات من العمر يحاول استلام الراية وخلق مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار.. صراع ما بين التشبث بالتقاليد ولو كانت بالية، وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة."ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، يشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، من إخراج مريم أبوعوف، وإنتاج E producers عبدالله أبوالفتوح.