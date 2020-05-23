وزير الإسكان يبحث آليات تفعيل قانون الشهر العقارى للمدن الجديدة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبحث آليات تفعيل القانون رقم 27 لسنة 2018، الخاص بالشهر العقارى للمنشآت العقارية، بنطاق المدن الجديدة.وأكد الدكتور عاصم الجزار أن التسجيل العقارى يهدف لضمان حقوق الملكيات، سواءً للجهة المالكة أو المواطن المستفيد، مشددًا على ضرورة تسهيل الإجراءات لحث المواطنين على شَهر وتسجيل العقارات الخاصة بهم.وأوضح أنه تم خلال الاجتماع بحث موقف توفير مقار للشهر العقارى بالمدن الجديدة، حيث أوضحت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أنه تم تخصيص 8 مقار للشهر العقارى بمدن (القاهرة الجديدة- 6 أكتوبر- العاشر من رمضان- السادات- أسيوط الجديدة- الفيوم الجديدة- خليج السويس)، وجارٍ التنسيق مع مندوبى الشهر العقارى لتوفير مقار للشهر العقارى بباقى المدن الجديدة.وأشارت نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التخطيط لربط الشهر العقارى بشبكة معلومات أجهزة المدن الجديدة، وجارٍ التفعيل، وذلك لتبادل البيانات مع الشهر العقارى، لتسهيل إجراءات تسجيل العقارات بالمدن الجديدة.