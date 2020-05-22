عيد الفطر 2020.. صور ورسائل وتهاني العيد

يقدم لكم «الدستور» أجمل صور ورسائل عيد الفطر 2020 وأجمل عبارات التهاني بالعيد، حيث تبقى ساعات قليلة على انتهاء شهر رمضان الكريم وحلول الأول من شوال.

وأعلنت دار الافتاء فى بيان رسمي اليوم إن غداً السبت هو المتم لشهر رمضان المبارك، وإن الأحد الموافق 24 مايو هو أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر

وجاء مضمون البيان، إن دارُ الإفتاءِ المصريةُ استطلعَت هلالَ شهرِ شوال لعام 1441 هجريا، بعد غروب شمس اليوم الجمعة 29 رمضان والموافق 22 مايو لعام 2020 ميلاديا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وتحقق لدى دار الإفتاء من خلال نتائج الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلالِ شهر شوال لعام1441 هجريًّا بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.

ووفقا لنتائج الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة لهلال شهر شوال، أعلن مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام، أن يومَ الأحد الموافق 24 مايو لعام 2020 ميلاديًّا هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1441 هجريًّا.

رسائل تهانى عيد الفطر 2020

كل عید وأنت لربك طائع لنبیك تابع لدينك رافع ولأهلك نافع.

تهنئة من الوريد إلى الوريد وقبل الزحمة والمواعید عید سعید وعمر مديد.

أسال من أعاد العید وطوى الشھر الفقید أن يمدك بعمر مديد ويجعل حیاتك عید في عید.

أمانینا تسبق تھانینا وفرحتنا تسبق لیالینا وعید مبارك علیك وعلینا.

أهديك عطر الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه أھنیك بقدوم العید وأيامه .

قبل الكل وأول الكل لسید الكل أقولك عید فطر مبارك يا أغلى الناس.

باقة من الورود بقدوم العید معطرة بالعود لك يا صاحب الجود.

أحلى ما فى العید ثلاثة كثرة الخیرات وتبادل الزيارات وقارئ هذة العبارات.

من قال إني في عید أو إني حتى سعید أنا عیدي والله لما أشوفك أنت سعید.

كل عید وأنت لربك طائع ولنبیك تابع ولدينك رافع ولاهلك نافع عید فطر مبارك وكل عام وأنت بخیر.

أجمل صور التهنئة بعيد الفطر المبارك