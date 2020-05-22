رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 مايو 2020 الموافق 29 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

موعد أول أيام عيد الفطر 2020

الجمعة 22/مايو/2020 - 06:01 ص
جريدة الدستور
وسام عطية
طباعة
يستعرض لكم «الدستور» فى هذا التقرير موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2020 ومواعيد صلاة العيد فى جميع المحافظات.

موعد أول أيام عيد الفطر

أعلن مركز الفلك الدولي في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الدول الإسلامية التي بدأ شهر رمضان الكريم بها يوم الجمعة 24 أبريل سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك بها يوم الأحد 24 مايو الجاري، مؤكدا أن يوم الجمعة 22 مايو سيوافق 29 رمضان في معظم الدول الإسلامية.

وبالنسبة لهذه الدول فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة من جميع دول العالم الإسلامي، بسبب غروب القمر قبل الشمس، وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما، ويكون يوم العيد فيها يوم الأحد 24 مايو.

كما أن هناك دولا عربية وإسلامية أخرى بدأت رمضان يوم السبت 25 أبريل وعليه ستتحرى هذه الدول هلال عيد الفطر يوم السبت 23 مايو، ليكون العيد لديها إما يوم الأحد 24 مايو أو الاثنين 25 مايو.

ولقد تميزت أعياد المسلمين في انحاء العالم عن غيرها من الأعياد بأنها قربة وطاعة لله وفيها تعظيم الله وذكره كالتكبير في العيدين وحضور الصلاة في جماعة وتوزيع زكاة الفطر مع إظهار الفرح والسرور على نعمة العيدين ونعمة إتمام الصيام في الفطر.

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر فى جميع المحافظات من هنا

ويتميز عيد الفطر بإغناء الفقراء عن السؤال بدفع زكاة الفطر الواجبة على كل فرد مسلم ويجب أن تخرج الزكاة قبل صلاة العيد، وفي هذا الشأن ذكر مجمع البحوث الإسلامية أن زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم ومسلمة يملك قوت يومه، ويجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن جميع أسرته الزوجة والأبناء، وتأتي ذلك بعد أن يعلن الأزهر ما هو المبلغ المحدد للزكاة، وللمسلمين الحرية في زيادة المبلغ المعلن عنه وكل مسلم بحسب ما يمتلكه أو ما يقدر أن يخرج من ماله.

ويحتفل العالم والأمة الإسلامية خاصه في المنازل وليس بتبادل الزيارات والخروج في المتنزهات وزيارة الأهل والأقارب والاصدقاء وذلك بسبب انتشار وباء فيرس كورونا المستجد (كوفيد19-) الذي اجتاح العالم بأثره ليجبر البشر بالالتزام في بيتوهم خوفا على انتقال العدوى وانتشارها بشكل أسرع مما نحن عليه الآن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عرض مسلسل «الاختيار» دون إعلانات.. اليوم

موعد أول أيام عيد الفطر 2020

طقس الجمعة حار بالقاهرة والوجه البحري نهارًا مائل للبرودة ليلًا

وفاة المستشار أحمد غزالى بـ«استئناف القاهرة» جراء إصابته بـ«كورونا»

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

وفاة المستشار أحمد غزالى بـ«استئناف القاهرة» جراء إصابته بـ«كورونا»

السيسى ينقذ مصورًا قبل السقوط من شرفة وحدة سكنية

إثيوبيا تبدي استعدادها للتعاون مع مصر والسودان بشأن سد النهضة

منع «نائب النجيلة» من دخول مستشفى العزل مرة أخرى

إنفوجراف

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الوجه الجميل لإسماعيل يس.. أوقف التصوير وصرخ:"أبويا .. أبويا"

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

نجم الساعة

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الصحة

هل الكمامة تسبب نقص الأكسجين؟

نصائح للتغلب على المشاعر السلبية في ظل أزمة كورونا

شركة أدوية سويدية: مليار جرعة علاجية لكورونا في طريقها للأسواق

نصائح لا غنى عنها لضبط وزنك بعد رمضان

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 22-5-2020

اكتشاف نوع جديد من الكويكبات يشبه المذنبات

النحات الصغير: أهلى السبب الأول فى اكتشاف موهبتى

تريليون دولار تكلفة ترك النساء لوظائفهن بسبب كورونا

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: بين الأبيض والأسود.. ألوان أخرى للحياة
ماجد حبته
ماذا يحدث فى ليبيا؟
مؤمن المحمدي
أزمة منتصف الشهر
مدحت بشاى
مفكر على الباب
المزيد

الثقافة

«الرافدين» تطرح كتاب «إشكالية العنف الدينى»

ناقد فني: الحلقة 28 من «الاختيار» من الأفضل في تاريخ الدراما

تأجيل بث مناظرة فرج فودة بعد اختراق «الإخوان» قناة هيئة الكتاب

«هيئة الكتاب» توضح سبب عدم بث مناظرة فرج فودة