موعد أول أيام عيد الفطر 2020
الجمعة 22/مايو/2020 - 06:01 ص
وسام عطيةطباعة
يستعرض لكم «الدستور» فى هذا التقرير موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2020 ومواعيد صلاة العيد فى جميع المحافظات.
وبالنسبة لهذه الدول فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة من جميع دول العالم الإسلامي، بسبب غروب القمر قبل الشمس، وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما، ويكون يوم العيد فيها يوم الأحد 24 مايو.
كما أن هناك دولا عربية وإسلامية أخرى بدأت رمضان يوم السبت 25 أبريل وعليه ستتحرى هذه الدول هلال عيد الفطر يوم السبت 23 مايو، ليكون العيد لديها إما يوم الأحد 24 مايو أو الاثنين 25 مايو.
ولقد تميزت أعياد المسلمين في انحاء العالم عن غيرها من الأعياد بأنها قربة وطاعة لله وفيها تعظيم الله وذكره كالتكبير في العيدين وحضور الصلاة في جماعة وتوزيع زكاة الفطر مع إظهار الفرح والسرور على نعمة العيدين ونعمة إتمام الصيام في الفطر.
ويحتفل العالم والأمة الإسلامية خاصه في المنازل وليس بتبادل الزيارات والخروج في المتنزهات وزيارة الأهل والأقارب والاصدقاء وذلك بسبب انتشار وباء فيرس كورونا المستجد (كوفيد19-) الذي اجتاح العالم بأثره ليجبر البشر بالالتزام في بيتوهم خوفا على انتقال العدوى وانتشارها بشكل أسرع مما نحن عليه الآن.
موعد أول أيام عيد الفطرأعلن مركز الفلك الدولي في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الدول الإسلامية التي بدأ شهر رمضان الكريم بها يوم الجمعة 24 أبريل سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك بها يوم الأحد 24 مايو الجاري، مؤكدا أن يوم الجمعة 22 مايو سيوافق 29 رمضان في معظم الدول الإسلامية.
وبالنسبة لهذه الدول فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة من جميع دول العالم الإسلامي، بسبب غروب القمر قبل الشمس، وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما، ويكون يوم العيد فيها يوم الأحد 24 مايو.
كما أن هناك دولا عربية وإسلامية أخرى بدأت رمضان يوم السبت 25 أبريل وعليه ستتحرى هذه الدول هلال عيد الفطر يوم السبت 23 مايو، ليكون العيد لديها إما يوم الأحد 24 مايو أو الاثنين 25 مايو.
ولقد تميزت أعياد المسلمين في انحاء العالم عن غيرها من الأعياد بأنها قربة وطاعة لله وفيها تعظيم الله وذكره كالتكبير في العيدين وحضور الصلاة في جماعة وتوزيع زكاة الفطر مع إظهار الفرح والسرور على نعمة العيدين ونعمة إتمام الصيام في الفطر.
تعرف على موعد صلاة عيد الفطر فى جميع المحافظات من هناويتميز عيد الفطر بإغناء الفقراء عن السؤال بدفع زكاة الفطر الواجبة على كل فرد مسلم ويجب أن تخرج الزكاة قبل صلاة العيد، وفي هذا الشأن ذكر مجمع البحوث الإسلامية أن زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم ومسلمة يملك قوت يومه، ويجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن جميع أسرته الزوجة والأبناء، وتأتي ذلك بعد أن يعلن الأزهر ما هو المبلغ المحدد للزكاة، وللمسلمين الحرية في زيادة المبلغ المعلن عنه وكل مسلم بحسب ما يمتلكه أو ما يقدر أن يخرج من ماله.
ويحتفل العالم والأمة الإسلامية خاصه في المنازل وليس بتبادل الزيارات والخروج في المتنزهات وزيارة الأهل والأقارب والاصدقاء وذلك بسبب انتشار وباء فيرس كورونا المستجد (كوفيد19-) الذي اجتاح العالم بأثره ليجبر البشر بالالتزام في بيتوهم خوفا على انتقال العدوى وانتشارها بشكل أسرع مما نحن عليه الآن.