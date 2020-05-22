موعد أول أيام عيد الفطر 2020

موعد أول أيام عيد الفطر

أعلن مركز الفلك الدولي في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الدول الإسلامية التي بدأ شهر رمضان الكريم بها يوم الجمعة 24 أبريل سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك بها يوم الأحد 24 مايو الجاري، مؤكدا أن يوم الجمعة 22 مايو سيوافق 29 رمضان في معظم الدول الإسلامية.وبالنسبة لهذه الدول فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة من جميع دول العالم الإسلامي، بسبب غروب القمر قبل الشمس، وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما، ويكون يوم العيد فيها يوم الأحد 24 مايو.كما أن هناك دولا عربية وإسلامية أخرى بدأت رمضان يوم السبت 25 أبريل وعليه ستتحرى هذه الدول هلال عيد الفطر يوم السبت 23 مايو، ليكون العيد لديها إما يوم الأحد 24 مايو أو الاثنين 25 مايو.ولقد تميزت أعياد المسلمين في انحاء العالم عن غيرها من الأعياد بأنها قربة وطاعة لله وفيها تعظيم الله وذكره كالتكبير في العيدين وحضور الصلاة في جماعة وتوزيع زكاة الفطر مع إظهار الفرح والسرور على نعمة العيدين ونعمة إتمام الصيام في الفطر.