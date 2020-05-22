متحدث الإسكان يكشف رحلة تطوير بشائر الخير

قال عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على أن مصر دولة قانون وتنفيذه بمنتهى القوة، لافتًا إلى أن تنفيذ القانون يحدد الأطر الأمنية للمواطن المصري.وأضاف «خطاب» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن» المُذاع عبر فضائية «extra news» مساء الجمعة: «مشروع بشار الخير هو قصة نجاح لتضافر جميع جهات الدولة غير المسبوقة، موضحًا أن المشروع كان على أكثر من مرحلة، الأولى: بشاير الخير 1 وشملت تنفيذ 1632 وحدة بتكلفة 1.2 مليار جنيه في المرحلة الأولى ومشروع بشاير الخير 2 يشمل 1896 وحدة بتكلفة 1.5 مليار جنيه، وأخيرًا بشاير الخير3 الذي تم افتتاحه بالأمس وهو 10624 وحدة، داعيًا الله أن يتم استكمال المشروع حتى بشاير الخير5 الذي سيوفر 26816 وحدة سكنية».وأشار إلى أن هذه المناطق ستشمل نقلة حضارية غير مسبوقة أولها تأمين الساكنين من المخاطر الانهيارات السكنية التي كانت تحدث ومخاطر العشوائيات، بالإضافة لنقلهم إلى مجتمع عمراني متكامل ليس مجرد عمارات سكنية لكن يضم كافة الخدمات المتكاملة.