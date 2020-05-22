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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد سيارات النقل الداخلى بعد رفع كفاءتها (صور)

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:46 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، عدد من سيارات النقل الداخلى والدوبل كابينة وذلك بعد رفع كفاءتها وصيانتها والذى يأتى ضمن خطة المحافظة للاستخدام الأمثل لجميع المعدات والسيارات التى توجد بالمحافظة، ولرفع كفاءة المعدات المختلفة داخل جميع الأحياء ومدينة بورفؤاد.

حيث تم المرور علي السيارات بعد رفع كفاءتها على أعلى مستوى لتناسب متطلبات الأعمال الحالية بمختلف الأحياء وللنهوض بمستوى الخدمات المقدمة فى هذا المجال، مؤكدا على توفير كافة الدعم لأحياء المحافظة.

وكان محافظ بورسعيد قد وجه بالاستخدام الأمثل للمعدات والسيارات الموجودة بنطاق المحافظة ورفع كفاءتها وصيانتها، لتسهيل الأعمال القائمة فى الأحياء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة خلال هذه المرحلة.

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