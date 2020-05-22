«التنظيم والإدارة» يناقش تحديث هيكل معهد بحوث البترول

عقد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اجتماعًا مع الدكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول؛ لمناقشة عدة ملفات، على رأسها تحديث الهيكل التنظيمي للمعهد، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من الجانبين لإعداد الهيكل التنظيمي المقترح بشكل يلبي حاجة العمل بالمعهد ويتوافق مع التقسيمات التنظيمية المستحدثة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018.وتناول الاجتماع استعراض الخدمات المستحدثة التي يقدمها الجهاز لكل الوحدات الإدارية ومناقشة آلية استفادة المعهد منها، ومن أهمها إمكانية تقييم الاحتياجات التدريبية للعاملين بالمعهد من خلال مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز وهو الأمر الذي يمكن المعهد من تحديد البرامج التدريبية التي ستسهم في رفع كفاءة العاملين به.ومن جانبه، أكد الدكتور ياسر مصطفى أهمية تحديث الهيكل التنظيمي للمعهد بشكل يتناسب مع تطور العمل، مشيرًا إلى أن المعهد قام مؤخرًا بتوجيه جزء من أنشطته لإنتاج المواد المطهرة والمعقمة للمساهمة في جهود أجهزة الدولة لتوفير هذه المواد بوفرة.وفي نهاية الاجتماع قدم مدير معهد بحوث البترول الشكر للجهاز المركزي التنظيم والإدارة على الجهد المبذول في تحديث الخدمات التي يقدمها للوحدات الإدارية وخاصة المتعلقة بالتحول الرقمي، مشيدًا في هذا الصدد بمركز تقييم القدرات والمسابقات، إلى جانب تلبية الجهاز لكل احتياجات المعهد من الدعم الفني الإداري، وتحديث قاعدة بيانات العاملين في المعهد إليكترونيًا في إطار تنفيذ الجهاز للمشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيًا.يذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 تضمن إنشاء عدة تقسيمات تنظيمية مستحدثة وهي: التخطيط الاستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، والدعم التشريعي.