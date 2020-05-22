الحكومة تنفى رسوب طلاب الإعدادية حال عدم تسليم «نسخة ورقية» من البحث

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن رسوب طلاب الصف الثالث الإعدادي في حال عدم تسليم نسخة ورقية من المشروع البحثي إلى جانب النسخة الإلكترونية.وأوضح المركز الإعلامي- في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة- أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرسوب طلاب الصف الثالث الإعدادي في حال عدم تسليم نسخة ورقية من المشروع البحثي.وأشارت الوزارة إلى أنها أتاحت للطلاب حرية اختيار آلية تسليم المشروعات البحثية، سواء ورقيًا للمدرسة التابع لها الطالب، أو إلكترونيًا عبر المنصة الإلكترونية للوزارة، دون اشتراط الجمع بينهما، وذلك تيسيرًا على الطلاب.وفي سياق متصل، تم البدء في إعلان نتائج طلاب المدارس الذين تقدموا بمشروعاتهم البحثية إلكترونيًا على منصة "إدمودو"، حيث يتلقى الطالب نتيجة تقييم البحث من خلال إشعار عبر الحساب الخاص به على منصة "إدمودو"، كما يمكن للطالب التعرف على نتيجة البحث من خلال الضغط على "مخطط" ثم "مشاهدة الكل"، ومن ثم تظهر نتيجة البحث باجتياز أو عدم اجتياز، وبشكل تدريجي فور التقييم، وفي حالة أن البحث لم يقيّم بعد، سيتم إخطاره بذلك.وناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف الطلاب وأولياء الأمور.