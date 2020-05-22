رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 مايو 2020 الموافق 29 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

منشور بروتوكول علاج قصر العينى الفرنساوى من كورونا «زائف»

الجمعة 22/مايو/2020 - 10:54 ص
قصر العيني الفرنساوي
قصر العيني الفرنساوي
محمد إبرهيم
طباعة
نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من منشور منسوب لمستشفى قصر العيني الفرنساوي، ويتضمن بروتوكول علاج من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز الإعلامي- في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة- أنه قام بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشور المنسوب لمستشفى قصر العيني الفرنساوي المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتضمن بروتوكول علاج فيروس كورونا، وأن هذا المنشور مزيف، مشددةً على أنه في حال الوصول إلى أية بروتوكولات علاجية متفق عليها من منظمة الصحة العالمية سيتم الإعلان عنها والبدء في تطبيقها بشكل رسمي، مُحذرةً من الانسياق وراء مثل تلك البروتوكولات العلاجية التي قد تضر بصحة من يستخدمها.

وأكد أنه يتم تكثيف الاهتمام بالبحث العلمي خلال هذه الفترة من أجل التوصل إلى أدوية وعلاجات فعالة، والمساعدة للقضاء على فيروس كورونا المستجد، حيث تعمل حاليًا مجموعة أساتذة من الجامعات المصرية، وعدد من الأساتذة ببعض الجهات المختلفة المنوط لها بالبحث العلمي على تحديد الأهداف البحثية، التي تعمل عليها مصر، وتتمثل في مجموعة منها تعمل على تصنيع أجهزة التنفس، وأخرى تعمل على التشخيص المبكر لفيروس كورونا، ومجموعة أخرى تعمل على التعرف على جينات المرض، ومجموعات أخرى تعمل على التجارب السريرية، من حيث تحديد أنواع الأدوية التي يمكن الاستفادة منها في العلاج للمرض من خلال البروتوكولات.

وناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة. (portal.mohesr.gov.eg).

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بعد العيد

السيسى ينقذ مصورًا قبل السقوط من شرفة وحدة سكنية

السيسي: إزاي الناس بتبني جوامع في مكان مخالف؟

طقس الجمعة حار بالقاهرة والوجه البحري نهارًا مائل للبرودة ليلًا

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

موعد أول أيام عيد الفطر 2020

«الوزراء» ينفى إجراء وزارة الصحة تحليل كورونا بالمنازل

وفاة المستشار أحمد غزالى بـ«استئناف القاهرة» جراء إصابته بـ«كورونا»

السيسى ينقذ مصورًا قبل السقوط من شرفة وحدة سكنية

إنفوجراف

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الوجه الجميل لإسماعيل يس.. أوقف التصوير وصرخ:"أبويا .. أبويا"

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

نجم الساعة

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الصحة

7 أطعمة للحماية من انسداد الشرايين

دراسة علمية تحدد الجين المرتبط بالنحافة والمقاوم لزيادة الوزن

هل الكمامة تسبب نقص الأكسجين؟

نصائح للتغلب على المشاعر السلبية في ظل أزمة كورونا

منوعات

بيل كلينتون وجيمس باترسون يصدران رواية بوليسية جديدة

أبرز مهام أطباء الطوارئ بمستشفيات الحجر الصحى

ضفدع مدغشقر المكتشف حديثًًا معرض للانقراض

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 22-5-2020

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: بين الأبيض والأسود.. ألوان أخرى للحياة
ماجد حبته
ماذا يحدث فى ليبيا؟
مؤمن المحمدي
أزمة منتصف الشهر
مدحت بشاى
مفكر على الباب
المزيد

الثقافة

أحمد مجاهد ناعيًا آدم حنين: «شرفت بالعمل معك»

«التشكيليين» تنعى رحيل النحات آدم حنين

بالأسماء.. إعلان نتيجة مسابقة دار الكتب الرمضانية

بعد وفاته.. فيلم تسجيلي عن راهب الفن آدم حنين