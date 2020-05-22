تفاصيل خطة عمل محكمة استئناف المنصورة عقب إجازة عيد الفطر
الجمعة 22/مايو/2020 - 10:53 ص
محمد عيسىطباعة
أصدر المستشار عيد عبدالغني سويلم، رئيس محكمة استئناف المنصورة، قرارًا حمل الرقم (٥٦) لسنة ٢٠١٩-٢٠٢٠، والذي تضمن خطة توزيع أعمال دوائر المحكمة عقب إجازة عيد الفطر.
ونص القرار الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، في مادته الأولى، على تشكيل دائرة لنظر قضايا الدوائر (الرابعة الجنائية- الثامنة الجنائية - التاسعة الجنائية- الثامنة ايجارات- العاشرة ايجارات- الثانية عشرة أسرة- السادسة عشرة تعويضات- الثامنة عشرة تجاري وعمال- العشرون أسرة- الثالثة والعشرون المدنية- الثلاثون أسرة- الحادية والثلاثون أسرة) بالمنصورة وذلك يوم السبت الموافق٣٠ مايو الجاري، على أن تشكل من المستشارين " حسين عبدالكريم حسن قنديل، محمد عبدالغفار عبدالرازق ابوالمجد" (رؤساء)، والمستشار عادل عارف عثمان حسين، (نائب).
وجاء في مادته الثانية، أنه تشكل دائرة لنظر قضايا الدوائر ( الرابعة الجنائية - الثامنة الجنائية- التاسعة الجنائية- الثامنة ايجارات- العاشرة ايجارات- الثانية عشرة أسرة- السادسة عشرة تعويضات- الثامنة عشرة تجاري وعمال- العشرون أسرة- الثالثة والعشرون المدنية- السادسة والعشرون المدنية- الثلاثون أسرة- الحادية والثلاثون أسرة) بالمنصورة، وذلك يوم الأحد الموافق ٣١ مايو الجاري، على أن تشكل من كل من المستشارين " يسري ماهر ابراهيم محمد، أشرف رمضان العيسوي الخولي، أحمد محمود السيد المغازي".
كما جاء في مادته الثالثة أنه، تشكل دائرة لنظر قضايا الدوائر (الرابعة الجنائية- الثامنة الجنائية- التاسعة الجنائية- الثامنة إيجارات -العاشرة إيجارات - الثانية عشرة أسرة - السادسة عشرة تعويضات - الثامنة عشرة تجاري وعمال - العشرون أسرة - الثالثة والعشرون المدنية- السادسة والعشرون المدنية - الثلاثون أسرة - الحادية والثلاثون أسرة) بالمنصورة وذلك يوم الاثنين الموافق ١ يونيو المقبل، على أن تشكل من كل من المستشارين " مختار مختار السيد شلبي وأحمد لطفي احمد محمود حسنين" رؤساء"، والمستشار ياسر عبدالقادر السعيد إسماعيل "نائب".
بينما جاء في مادته الرابعة، أنه تشكل دائرة لنظر قضايا الدوائر (الرابعة الجنائية- الثامنة الجنائية- التاسعة الجنائية- الثامنة إيجارات - العاشرة إيجارات - الثانية عشرة - السادسة عشرة تعويضات - الثامنة عشرة تجاري وعمال- العشرون أسرة – الثالثة والعشرون المدنية- السادسة والعشرون المدنية - الثلاثون أسرة- الحادية والثلاثون اسرة) بالمنصورة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢ من يونيو المقبل، على أن تشكل من المستشارين " أحمد محمد أحمد الطنطاوي والحسيني احمد علي اسماعيل وسامح محمد حسن الوراق".
فيما شملت مادته الخامسة، تشكل دائرة لنظر قضايا الدوائر (الرابعة الجنائية -الثامنة الجنائية - التاسعة الجنائية الثامنة إيجارات - العاشرة إيجارات - الثانية عشرة أسرة - السادسة عشرة تعويضات -الثامنة عشرة تجاري وعمال - العشرون أسرة - الثالثة والعشرون المدنية - السادسة والعشرون المدنية الثلاثون أسرة- الحادية والثلاثون أسرة) بالمنصورة، وذلك يوم الأربعاء ٣ من يونيو المقبل على أن تشكل من المستشارين " أمير عزيز السعيد الشافعي سليط، وحسام محمود السيد محمد حشيش وتامر نبيل محمد الدمرداش".
كما جاء بالقرار، تندب الدائرة العاشرة إيجارات لنظر قضايا الدوائر (الرابعة الجنائية- الثامنة الجنائية- التاسعة الجنائية- الثامنة إيجارات -- الثانية عشرة أسرة- السادسة عشرة تعويضات- الثامنة عشرة تجاري وعمال - العشرون أسرة- الثالثة والعشرون المدنية- السادسة والعشرون المدنية - الثلاثون أسرة - الحادية والثلاثون أسرة) بالمنصورة، بالإضافة إلى عملها وذلك يوم الخميس ٤ من يونيو المقبل.
وأوضح القرار الصادر عن رئيس محكمة استئناف المنصورة أنه على المكتب الفني إخطار أعضاء المحكمة بالتشكيل واليوم المحدد.
ونص القرار الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، في مادته الأولى، على تشكيل دائرة لنظر قضايا الدوائر (الرابعة الجنائية- الثامنة الجنائية - التاسعة الجنائية- الثامنة ايجارات- العاشرة ايجارات- الثانية عشرة أسرة- السادسة عشرة تعويضات- الثامنة عشرة تجاري وعمال- العشرون أسرة- الثالثة والعشرون المدنية- الثلاثون أسرة- الحادية والثلاثون أسرة) بالمنصورة وذلك يوم السبت الموافق٣٠ مايو الجاري، على أن تشكل من المستشارين " حسين عبدالكريم حسن قنديل، محمد عبدالغفار عبدالرازق ابوالمجد" (رؤساء)، والمستشار عادل عارف عثمان حسين، (نائب).
وجاء في مادته الثانية، أنه تشكل دائرة لنظر قضايا الدوائر ( الرابعة الجنائية - الثامنة الجنائية- التاسعة الجنائية- الثامنة ايجارات- العاشرة ايجارات- الثانية عشرة أسرة- السادسة عشرة تعويضات- الثامنة عشرة تجاري وعمال- العشرون أسرة- الثالثة والعشرون المدنية- السادسة والعشرون المدنية- الثلاثون أسرة- الحادية والثلاثون أسرة) بالمنصورة، وذلك يوم الأحد الموافق ٣١ مايو الجاري، على أن تشكل من كل من المستشارين " يسري ماهر ابراهيم محمد، أشرف رمضان العيسوي الخولي، أحمد محمود السيد المغازي".
كما جاء في مادته الثالثة أنه، تشكل دائرة لنظر قضايا الدوائر (الرابعة الجنائية- الثامنة الجنائية- التاسعة الجنائية- الثامنة إيجارات -العاشرة إيجارات - الثانية عشرة أسرة - السادسة عشرة تعويضات - الثامنة عشرة تجاري وعمال - العشرون أسرة - الثالثة والعشرون المدنية- السادسة والعشرون المدنية - الثلاثون أسرة - الحادية والثلاثون أسرة) بالمنصورة وذلك يوم الاثنين الموافق ١ يونيو المقبل، على أن تشكل من كل من المستشارين " مختار مختار السيد شلبي وأحمد لطفي احمد محمود حسنين" رؤساء"، والمستشار ياسر عبدالقادر السعيد إسماعيل "نائب".
بينما جاء في مادته الرابعة، أنه تشكل دائرة لنظر قضايا الدوائر (الرابعة الجنائية- الثامنة الجنائية- التاسعة الجنائية- الثامنة إيجارات - العاشرة إيجارات - الثانية عشرة - السادسة عشرة تعويضات - الثامنة عشرة تجاري وعمال- العشرون أسرة – الثالثة والعشرون المدنية- السادسة والعشرون المدنية - الثلاثون أسرة- الحادية والثلاثون اسرة) بالمنصورة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢ من يونيو المقبل، على أن تشكل من المستشارين " أحمد محمد أحمد الطنطاوي والحسيني احمد علي اسماعيل وسامح محمد حسن الوراق".
فيما شملت مادته الخامسة، تشكل دائرة لنظر قضايا الدوائر (الرابعة الجنائية -الثامنة الجنائية - التاسعة الجنائية الثامنة إيجارات - العاشرة إيجارات - الثانية عشرة أسرة - السادسة عشرة تعويضات -الثامنة عشرة تجاري وعمال - العشرون أسرة - الثالثة والعشرون المدنية - السادسة والعشرون المدنية الثلاثون أسرة- الحادية والثلاثون أسرة) بالمنصورة، وذلك يوم الأربعاء ٣ من يونيو المقبل على أن تشكل من المستشارين " أمير عزيز السعيد الشافعي سليط، وحسام محمود السيد محمد حشيش وتامر نبيل محمد الدمرداش".
كما جاء بالقرار، تندب الدائرة العاشرة إيجارات لنظر قضايا الدوائر (الرابعة الجنائية- الثامنة الجنائية- التاسعة الجنائية- الثامنة إيجارات -- الثانية عشرة أسرة- السادسة عشرة تعويضات- الثامنة عشرة تجاري وعمال - العشرون أسرة- الثالثة والعشرون المدنية- السادسة والعشرون المدنية - الثلاثون أسرة - الحادية والثلاثون أسرة) بالمنصورة، بالإضافة إلى عملها وذلك يوم الخميس ٤ من يونيو المقبل.
وأوضح القرار الصادر عن رئيس محكمة استئناف المنصورة أنه على المكتب الفني إخطار أعضاء المحكمة بالتشكيل واليوم المحدد.