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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل خطة عمل محكمة استئناف المنصورة عقب إجازة عيد الفطر

الجمعة 22/مايو/2020 - 10:53 ص
محكمة استئناف المنصورة
محكمة استئناف المنصورة
محمد عيسى
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أصدر المستشار عيد عبدالغني سويلم، رئيس محكمة استئناف المنصورة، قرارًا حمل الرقم (٥٦) لسنة ٢٠١٩-٢٠٢٠، والذي تضمن خطة توزيع أعمال دوائر المحكمة عقب إجازة عيد الفطر.

ونص القرار الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، في مادته الأولى، على تشكيل دائرة لنظر قضايا الدوائر (الرابعة الجنائية- الثامنة الجنائية - التاسعة الجنائية- الثامنة ايجارات- العاشرة ايجارات- الثانية عشرة أسرة- السادسة عشرة تعويضات- الثامنة عشرة تجاري وعمال- العشرون أسرة- الثالثة والعشرون المدنية- الثلاثون أسرة- الحادية والثلاثون أسرة) بالمنصورة وذلك يوم السبت الموافق٣٠ مايو الجاري، على أن تشكل من المستشارين " حسين عبدالكريم حسن قنديل، محمد عبدالغفار عبدالرازق ابوالمجد" (رؤساء)، والمستشار عادل عارف عثمان حسين، (نائب).

وجاء في مادته الثانية، أنه تشكل دائرة لنظر قضايا الدوائر ( الرابعة الجنائية - الثامنة الجنائية- التاسعة الجنائية- الثامنة ايجارات- العاشرة ايجارات- الثانية عشرة أسرة- السادسة عشرة تعويضات- الثامنة عشرة تجاري وعمال- العشرون أسرة- الثالثة والعشرون المدنية- السادسة والعشرون المدنية- الثلاثون أسرة- الحادية والثلاثون أسرة) بالمنصورة، وذلك يوم الأحد الموافق ٣١ مايو الجاري، على أن تشكل من كل من المستشارين " يسري ماهر ابراهيم محمد، أشرف رمضان العيسوي الخولي، أحمد محمود السيد المغازي".

كما جاء في مادته الثالثة أنه، تشكل دائرة لنظر قضايا الدوائر (الرابعة الجنائية- الثامنة الجنائية- التاسعة الجنائية- الثامنة إيجارات -العاشرة إيجارات - الثانية عشرة أسرة - السادسة عشرة تعويضات - الثامنة عشرة تجاري وعمال - العشرون أسرة - الثالثة والعشرون المدنية- السادسة والعشرون المدنية - الثلاثون أسرة - الحادية والثلاثون أسرة) بالمنصورة وذلك يوم الاثنين الموافق ١ يونيو المقبل، على أن تشكل من كل من المستشارين " مختار مختار السيد شلبي وأحمد لطفي احمد محمود حسنين" رؤساء"، والمستشار ياسر عبدالقادر السعيد إسماعيل "نائب".

بينما جاء في مادته الرابعة، أنه تشكل دائرة لنظر قضايا الدوائر (الرابعة الجنائية- الثامنة الجنائية- التاسعة الجنائية- الثامنة إيجارات - العاشرة إيجارات - الثانية عشرة - السادسة عشرة تعويضات - الثامنة عشرة تجاري وعمال- العشرون أسرة – الثالثة والعشرون المدنية- السادسة والعشرون المدنية - الثلاثون أسرة- الحادية والثلاثون اسرة) بالمنصورة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢ من يونيو المقبل، على أن تشكل من المستشارين " أحمد محمد أحمد الطنطاوي والحسيني احمد علي اسماعيل وسامح محمد حسن الوراق".

فيما شملت مادته الخامسة، تشكل دائرة لنظر قضايا الدوائر (الرابعة الجنائية -الثامنة الجنائية - التاسعة الجنائية الثامنة إيجارات - العاشرة إيجارات - الثانية عشرة أسرة - السادسة عشرة تعويضات -الثامنة عشرة تجاري وعمال - العشرون أسرة - الثالثة والعشرون المدنية - السادسة والعشرون المدنية الثلاثون أسرة- الحادية والثلاثون أسرة) بالمنصورة، وذلك يوم الأربعاء ٣ من يونيو المقبل على أن تشكل من المستشارين " أمير عزيز السعيد الشافعي سليط، وحسام محمود السيد محمد حشيش وتامر نبيل محمد الدمرداش".

كما جاء بالقرار، تندب الدائرة العاشرة إيجارات لنظر قضايا الدوائر (الرابعة الجنائية- الثامنة الجنائية- التاسعة الجنائية- الثامنة إيجارات -- الثانية عشرة أسرة- السادسة عشرة تعويضات- الثامنة عشرة تجاري وعمال - العشرون أسرة- الثالثة والعشرون المدنية- السادسة والعشرون المدنية - الثلاثون أسرة - الحادية والثلاثون أسرة) بالمنصورة، بالإضافة إلى عملها وذلك يوم الخميس ٤ من يونيو المقبل.

وأوضح القرار الصادر عن رئيس محكمة استئناف المنصورة أنه على المكتب الفني إخطار أعضاء المحكمة بالتشكيل واليوم المحدد.

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