عقب استقالة شقيقه.. رامي مخلوف يعين نجله بدلا منه

عين رجل الأعمال السوري المعاقب دوليا رامي مخلوف نجله كنائب رئيس مجلس الإدارة شركة سيرياتل، عقب استقالة شقيقه إيهاب مخلوف شفيق من نفس المنصب.وكان إيهاب مخلوف، أعلن أنه قدم استقالته من الشركة بسبب خلافات مع شقيقه رامي، على طريقة تعاطي الأخير مع الإعلام، ومع الملف القانوني والمالي للشركة، قائلا"شركات الدنيا لا تزحزح ولائي لقيادة الأسد".وأكد ايهاب مخلوف في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه لم يتعرض لأية ضغوط لتقديم استقالته، كما أعلن ولاءه لابن عمته الرئيس السوري بشار الأسد.وكانت وزارة العدل السورية قد أصدرت قرارا بمنع مخلوف من مغادرة سوريا بشكل مؤقت، وفقا العربية نت.وكانت "شركة سيرياتل" قد كشفت عن استقالة إيهاب مخلوف من عضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك بتاريخ 14 مايو، موضحة أن مجلس الإدارة استلم الاستقالة ووافق عليها، وقرر مجلس الإدارة تعيين "شركة صندوق المشرق الاستثماري" المساهمة القابضة الخاصة ممثلة بـ علي مخلوف، عضوا في مجلس الإدارة بدلا من العضو المستقيل.