صدور الطبعة الثانية من رواية «صليب موسى» لـ هيثم دبور

أعلنت دار الشروق للنشر والتوزيع، صدور الطبعة الثانية من رواية «صليب موسى» للكاتب والسيناريست والإعلامي هيثم دبور، بعد صدور طبعتها الأولى في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020.وتبدأ أحداث الرواية في إحدى ليالي ديسمبر الثلجية، حيث يتم استدعاء المصور الثلاثيني "بهي" المرتبط بتاريخ طويل مع دير سانت كاترين للتحقيق في وفاة غامضة للراهب اليوناني "بافلوس" المسئول عن مكتبة الدير ومخطوطاتها النادرة، ليكتشف بهى بمساعدة البدوي أبي عمران ووثائق الدير النادرة العديد من الأسرار الخطيرة".