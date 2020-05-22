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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 22-5-2020 فى البنوك المصرية

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:18 ص
سعر الدينار الكويتى
سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 22-5-2020
ياسمين محمود
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ارتفع سعر الدينار الكويتي، اليوم الجمعة 22-5-2020، أمام الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدينار الكويتى بالبنك المركزي 51.11 جنيه للشراء وللبيع 51.61 جنيه، مقابل تسجيله أمس 50.89 جنيه للشراء وللبيع 51.39 جنيه.

ويقدم موقع "الدستور" أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التحديثات في عدد من البنوك المصرية:

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة أمام الجينه المصري

وراتفع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ليسجل 49.88 جنيه للشراء وللبيع 51.45 جنيه مقابل تسجيله أمس 49.66 جنيه للشراء وللبيع 51.23 جنيه، أما بنك المركزي المصري فسجل 51.11 جنيه للشراء وللبيع 51.61 جنيه، واستقر سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد 47.84 جنيه للشراء وللبيع 51.44 جنيه.

كما استقر سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي 49.71 جنيه للشراء وللبيع 51.58 جنيه، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي سجل الدينار الكويتي 48.88 جنيه للشراء وللبيع 50.98 جنيه، كما حقق بنك التعمير والإسكان 48.35 جنيه للشراء وللبيع 51.45 جنيه.

وفي البنك العربي الأفريقي سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري 49.71 جنيه للشراء وللبيع 51.32 جنيه، أما البنك الأهلي الكويتي فسجل 50.68 جنيه للشراء وللبيع 51.51 جنيه.

بورصة الكويت

وأغلقت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع على ارتفاع مؤشر السوق العام 53. 18 نقطة ليبلغ مستوى 70 .4913 نقطة بنسبة صعود بلغت 38. 0 %.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 20. 82 مليون سهم تمت عبر 4605 صفقات نقدية بقيمة بلغت 22. 16 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7. 17 نقطة ليبلغ مستوى 69. 4161 نقطة بنسبة صعود بلغت 43. 0 % من خلال كمية أسهم بلغت 20. 39 مليون سهم تمت عبر 1733 صفقة نقدية بقيمة 7. 1 مليون دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 98. 18 نقطة ليبلغ مستوى 99. 5295 نقطة بنسبة صعود بلغت 36. 0 % من خلال كمية أسهم بلغت 43 مليون سهم تمت عبر 3872 صفقة بقيمة 49. 14 مليون دينار.

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