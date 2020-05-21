صربيا تفتح الحدود للأجانب دون قيود

قرر مجلس وزراء صربيا، اليوم الخميس، فتح حدود البلاد للأجانب، وإلغاء شرط إجراء اختبار فيروس كورونا أو الخضوع لحجر صحي.وحتى الآن، لم يكن من المسموح للأجانب بدخول البلاد سوى في حالات استثنائية.ومن المقرر أن يدخل التنظيم الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الجمعة.ولن يحصل المسافرون على الحدود سوى على أوراق معلومات تلفت انتباههم إلى حجم الخطر لجائحة فيروس كورونا.وتقع البلاد على مسارات عبور مهمة تقود من غرب أوروبا إلى جنوب شرق القارة.وتشهد صربيا تراجعا في حالات الإصابة بالفيروس خلال الأسابيع القليلة الماضية، وسجلت تلك الدولة الواقعة في منطقة البلقان حتى اليوم الخميس 10 آلاف و919 حالة إصابة بفيروس كورونا الذي يتسبب في إصابة الجهاز التنفسي بمرض كوفيد19، ووفاة 237 شخصا بالمرض.