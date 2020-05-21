أسقف مغاغة يرد على بدعة الملك الألفي في لقاء أونلاين

عقد الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس، لقاء روحيا، تم إذاعته بالبث المباشر بمطرانية مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس، دون حضور شعب قبطي، نظرًا لما تمر به البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وألقى الأنبا أغاثون، خلال لقائه الروحي بمطرانية مغاغة والعدوة، كلمة روحية تحت عنوان «الرد على بدعة الملك الألفي».وشارك بحضور اللقاء عدد قليل من الكهنة والشمامة.ويحرص الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس، على إطلاق عدة لقاءات روحية خلال الأسبوع، يلقي خلالها عظات روحية للأقباط، ويتم إذاعتها بالبث المباشر، خاصة عقب إغلاق الكنائس بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.كما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مدار 50 يوما متتاليًا بفترة الخماسين المقدسة، التي تعقب عيد القيامة المجيد، الذي احتفل به الأقباط في 19 أبريل الماضي.وتشتهر فترة الخماسين المقدسة بتزيين الكنائس بالستائر ذات اللون الأبيض، وذلك تعبيرًا عن أفراح القيامة حتى خلال فترة إغلاق الكنائس في الوقت الحالي، وفترة الخماسين تتميز بالصلوات والألحان الطقسية الفرايحي.