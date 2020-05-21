العثور على جثة مسن داخل شقته في الوايلي

عثر ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، الخميس، على جثة مسن داخل شقته بمنطقة الوايلي، وتم نقلها الى المستشفى.تلقى قسم شرطة الوايلى، بلاغًا من الأهالي بوفاة مسن 70 عامًا داخل شقته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى مكان الواقعة.وتبين من خلال التحريات وفاته منذ ثلاث أيام لتأثره بإصابته بهبوط الدموية نتج عنها وفاته، لتكون الوفاة طبيعية، ونقل للمستشفى، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.