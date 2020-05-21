«المحامين» تخصص خطًا ساخنًا لتلقي «بلاغات كورونا» من الأعضاء

خصصت النقابة العامة للمحامين، اليوم الخميس، خطا ساخنا برقم (25750971) لتلقي البلاغات من السادة المحامين عن إصابات كورورنا أو الاشتباه في الإصابة بالفيروس، بتوجيهات من النقيب العام رجائي عطية.وصرحت فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، بأنه يتنواب على الخط أعضاء لجنة المحامين لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه سيتم تسجيل البيانات فور الاتصال على الخط في دفتر مخصص ويتم عقبه إخطار أعضاء اللجنة الستة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن.يذكر أن لجنة متابعة الآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، المشكلة بقرار من الأستاذ النقيب رجائي عطية، قد عقدا اجتماعها الأول، ظهر امس، بغرفة أعضاء المجلس في مقر النقابة العامة للمحامين، وترأسه محمد الكسار عضو المجلس، بحضور جميع أعضاء اللجنة، ومجموعة من الأساتذة المحامين المتطوعين الذين تم إضافتهم إلى عضوية اللجنة.واتفقت اللجنة في اجتماعها على التوصيات الآتية:1- السعي إلى توفير مكان للعزل الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية يكون مخصص للسادة المحامين فقط.2- توفير أدوات الوقاية من الكمامات والمطهرات لجميع المحامين، وذلك بالتنسيق مع النقابات الفرعية، بالإضافة إلى تعقيم جميع غرف المحامين بالمحاكم.3- توسيع اللجنة بإضافة عضوين من كل محكمة جزئية أحدهما يكون عضو مجلس فرعي.4- تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات عن الإصابات أو الاشتباه فيها.5- التواصل مع وزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى لترتيب العمل قبل بداية شهر يونيه.6- حصر الحالات المصابة من المحامين ومتابعتها بمعرفة أعضاء اللجنة.7- تشكيل مجموعة طوارئ للعمل من الآن تحت إشراف اللجنة.