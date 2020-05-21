«القباج» تكرم بطل إعلان حملة «أنت أقوى من المخدرات» الضابط أحمد عبداللطيف

كرمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، الخميس، النقيب أحمد عبد اللطيف، بطل إعلان حملة "أنت أقوى من المخدرات" ضابط بقوات الصاعقة المصرية، والذي أصيب في مداهمة ضد العناصر التكفيرية بسيناء وتعرض لبتر قدمه.وأهدت الوزيرة الضابط البطل درع التكريم فى حضور زوجته، كما كرمت أشرف عمرو حسن الشاب الذي ظهر في بداية إعلان الحملة وشاهده الضابط مع أصدقاء السوء يدعونه على سهرة لتعاطى المواد المخدرة ومن هنا يبدأ الضابط في الإعلان بنصيحة الشاب بالتحدي وعليه اختيار الطريق الصحيح بالابتعاد عن المخدرات.وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن المؤشرات المبدئية لحملة "أنت أقوى من المخدرات" والتى شارك فيها بطل القوات المسلحة النقيب أحمد عبد اللطيف تدعو للتفاؤل ومنها على سبيل المثال وليس الحصر وصول الحملة لما يقرب من 3 ونصف مليون مُشاهدة علي وسائل التواصل الاجتماعي خلال 72 ساعة، حيث أن متوسط الاتصال اليومي زاد بنسبة 150%.وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تشرفت باستقبال البطل أحمد عبد اللطيف وفريق العمل القائم علي حملة "أنت أقوى من المخدرات" التي أطلقها صندوق مكافحة الإدمان التابع للوزارة مع مطلع الأسبوع الجارى بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وبنك ناصر الاجتماعي.ولفتت إلى أن فترة الإعداد للحملة لم تستغرق سوى أيام قليلة إلا أنني أراها من الحملات المُلهمة لشبابنا وذلك لعدة عناصر منها استناد الحملة على استلهام الروح الوطنية في مواجهة المخاطر المحيطة بهم ومنها مخاطر المخدرات والتي تمثل حرب لا تقل خطورتها عن الإرهاب.وأكدت أن اختيار نموذج مُلهم للشباب وهو البطل أحمد عبد اللطيف الضابط بقوات الصاعقة المصرية فهو نموذج رائع للشباب المصري، وقبل التحاقه بالقوات المسلحة كان بطلا دوليا في رياضة الكونغ فو وعندما التحق بالقوات المسلحة المصرية وأثناء عملية مداهمة ضد العناصر التكفيرية بسيناء أُصيب وفقد أحد ساقيه، إلا أنه لم يفقد إرادته وحلمه، واستكمل مسيرته كضابط مدرس بمدرسة الصاعقة وكبطل رياضي في البطولات الباراليمبية.وأوضحت أن واقعية مضمون هذا الإعلان والتي استمدها من القصة الملحمية للبطل أحمد عبد اللطيف أضفت المصداقية ونجح الإعلان بأقصر الطرق في طرح رسالته بأسلوب مؤثر وجاذب للشباب وأنه مع الاهتمام بعمق وواقعية مضمون الحملة حرصنا على تنوع أدواتها بين التليفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة للوصول لأكبر شريحة ممكنة من الفئات المستهدفة، كما قمنا بتحليل المحتويات الدرامية الجاذبة للفئة المستهدفة لبث الحملة من خلالها.ووجهت الوزيرة التحية والتقدير للأمانة العامة لوزارة الدفاع ولإدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة لدعمهم الكامل لهذا الإعلان والتي يقدم أبنائها دروسًا مستمرة في التضحيات لحماية وصون مقدرات الوطن.من جانبه، استعرض عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، تفاصيل إعلان حملة "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة البطل الضابط أحمد عبد اللطيف، وانه لم يستغرق سوى عدة أيام وتصويره بمقر تدريب مدرسة الصاعقة المصرية فى ظل الدعم الكبير من الأمانة العامة لوزارة الدفاع وإدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة لخروج الحملة بهذا الشكل، ومردودها الإيجابي في رغبة الشباب في التقدم للعلاج من تعاطى المخدرات وهو ما ظهر من زيادة عدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن 16023 لعلاج مرضى الإدمان والتعاطى عقب إطلاق الحملة.