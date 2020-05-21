ارتفاع المتعافين بعزل سموحة لـ37 بعد خروج 13 حالة جديدة

قال الدكتور أحمد الوزير، المدير التنفيذي لمستشفى عزل المدينة الجامعية بسموحة، شرق محافظة الإسكندرية، الذي تم تخصيصه لعزل الحالات المستقرة من مصابي فيروس كورونا، إنه تم اليوم الخميس خروج 13 حالة تعافٍ من عزل المدينة الجامعية، بعد أن تحولت نتائج التحاليل المعملية الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية، وتماثلهم للشفاء التام.وأضاف «الوزير»، في تصريحات لـ«الدستور» اليوم، أن الحالات جاءت نتائج التحاليل الخاصة بهم سلبية لمرتين متتاليتين، وبذلك يرتفع عدد المتعافين والخروج من عزل المدينة إلى 37 حالة حتى الآن، موضحا أن المدينة استقبلت اليوم 124 حالة جديدة من الحالات المستقرة من مستشفيات العزل والحميات، ليرتفع عدد نزلاء مستشفى المدينة الجامعية بسموحة إلى 360 حالة حتى الآن من الحالات المستقرة التي لا تحتاج لأسرة الرعاية المركزة.وتعد المدينة الجامعية بسموحة ثالث مستشفى عزل لمرضى كورونا في الإسكندرية، إلى جانب مستشفى العجمي النموذجي، والمدينة الشبابية في أبوقير، كحجر صحي، ويتم خضوع المصابين لفترات التريض، للترفيه والنقاهة للمرضى.