شروط «الصحة» لمغادرة مريض كورونا لفندق الحجر
الخميس 21/مايو/2020 - 10:42 ص
سارة سعودى - فاتن خديويطباعة
وضعت وزارة الصحة والسكان عدة شروط وقواعد يجب توافرها قبل الموافقة على مغادرة مريض فيروس كورونا لفندق الحجر الصحي أو نزل الشباب والمدن الجامعية.
واشترطت الوزارة أن يكون المريض قد أنهى بروتوكول علاج الحالات البسيطة لمدة 5 أيام، وألا يكون قد ظهرت عليه أي أعراض إكلينيكية ذات صلة خلال آخر يومين، وأن يستطيع توفير مكان للعزل المنزلي ويرغب في ذلك.
ووجهت الوزارة بتنفيذ عدة تعليمات هامة قبل الخروج من الحجر، وأولها أن يتم تسليم المريض نموذج المتابعة والتعليمات، وأن يتم التنبيه بالعودة لعمل تحليل الـPCR بعد أسبوع من خروجه مع ضرورة زيارة موقع وزارة الصحة والسكان؛ لمعرفة أقرب مستشفى لمحل إقامته يتوفر بها خدمة عمل التحليل http:www.moh.gov.eg أو الاتصال بالخط الساخن 105 مع التنبيه بضرورة إحضار نموذج المتابعة لسهولة التعرف على بياناته أثناء إجراء التحليل.
كما وجهت الوزارة بأن يتم تسليم المريض 5 ماسكات جراحية يحرص على ارتدائها في طريقه للمنزل وأثناء ذهابه لعمل التحاليل، مع إرسال بيان مجمع بحالات الخروج للغرفة المركزية لسهولة التواصل والتأكد من المتابعة، وأن يقوم الطبيب المعالج بشرح تعليمات الفترة القادمة للمريض، وتقوم الممرضة باستكمال البيانات بكارت المتابعة المنزلي وشرح قواعد العزل المنزلي للمريض مع إرسال صورة من كارت تعريف المريض للمديرية التابع لها للمتابعة.
وأخيرًا أكدت الوزارة في تعليماتها قبل خروج المريض من مكان الحجر الصحي، أن تنسق الإدارة أو المنطقة الصحية التابع لها محل إقامة المريض، متابعة الحالة الصحية للحالة المعزولة في المنزل تليفونيًا، وأن يتم متابعة الحالة للتأكد من اختفاء الأعراض المرضية.
واشترطت الوزارة أن يكون المريض قد أنهى بروتوكول علاج الحالات البسيطة لمدة 5 أيام، وألا يكون قد ظهرت عليه أي أعراض إكلينيكية ذات صلة خلال آخر يومين، وأن يستطيع توفير مكان للعزل المنزلي ويرغب في ذلك.
ووجهت الوزارة بتنفيذ عدة تعليمات هامة قبل الخروج من الحجر، وأولها أن يتم تسليم المريض نموذج المتابعة والتعليمات، وأن يتم التنبيه بالعودة لعمل تحليل الـPCR بعد أسبوع من خروجه مع ضرورة زيارة موقع وزارة الصحة والسكان؛ لمعرفة أقرب مستشفى لمحل إقامته يتوفر بها خدمة عمل التحليل http:www.moh.gov.eg أو الاتصال بالخط الساخن 105 مع التنبيه بضرورة إحضار نموذج المتابعة لسهولة التعرف على بياناته أثناء إجراء التحليل.
كما وجهت الوزارة بأن يتم تسليم المريض 5 ماسكات جراحية يحرص على ارتدائها في طريقه للمنزل وأثناء ذهابه لعمل التحاليل، مع إرسال بيان مجمع بحالات الخروج للغرفة المركزية لسهولة التواصل والتأكد من المتابعة، وأن يقوم الطبيب المعالج بشرح تعليمات الفترة القادمة للمريض، وتقوم الممرضة باستكمال البيانات بكارت المتابعة المنزلي وشرح قواعد العزل المنزلي للمريض مع إرسال صورة من كارت تعريف المريض للمديرية التابع لها للمتابعة.
وأخيرًا أكدت الوزارة في تعليماتها قبل خروج المريض من مكان الحجر الصحي، أن تنسق الإدارة أو المنطقة الصحية التابع لها محل إقامة المريض، متابعة الحالة الصحية للحالة المعزولة في المنزل تليفونيًا، وأن يتم متابعة الحالة للتأكد من اختفاء الأعراض المرضية.
شروط «الصحة» لمغادرة مريض كورونا لفندق الحجر
شروط «الصحة» لمغادرة مريض كورونا لفندق الحجر