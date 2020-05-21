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الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القليوبية يستقبل 262 عائدا من الإمارات بالمدن الجامعية

الخميس 21/مايو/2020 - 09:22 ص
العائدين
العائدين
كتب صلاح حسنى
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استقبل اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الفوج الأول من المصريين العائدين من دولة الإمارات العربية بالمدينة الجامعية بمشتهر، لقضاء فترة الحجر الصحي قبل عودتهم إلى منازلهم والبالغ عددهم 262 مواطنا مصريا، وذلك ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، وعددا من الأجهزة التنفيذية وقيادات الجامعة.

وحرص المحافظ ورئيس الجامعة على استقبال العائدين من الخارج وتسليمهم هدايا الترحيب وتهنئتهم بسلامة الوصول إلى أرض الوطن، ومتابعة تسكينهم فى الغرف التي تم تجهيزها بكل وسائل الإقامة وتوفير سبل الراحة حفاظا على سلامتهم، من جانبهم وجه المصريون العائدون الشكر والتقدير لمحافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها، وأشادوا بمجهودات الجامعة فى تسهيل اجراءات التسكين لهم.

وأكد محافظ القليوبية أنه تم التنسيق مع جامعة بنها على تجهيز مقار للعزل الصحي للمصريين العالقين بالخارج، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستقبال أبناء الشعب المصري الأعزاء العالقين بالخارج، وعودتهم الى أرض الوطن وتسكينهم فى المدن الجامعية خلال فترة العزل الصحي.

من جانبه أكد رئيس جامعة بنها حرص إدارة الجامعة على المساهمة في دعم خطة الدولة وتسخير كافة إمكانياتها العلمية والبشرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، مشيرا الى أنه تم تجهيز المدينة الجامعية بمشتهر وتوفير الإمكانيات اللازمة للإقامة المناسبة، للمصريين العائدين من الخارج من خلال العمل على توفير سبل الإعاشة الكريمة والرعاية الطبية المتميزة لهم.

فيما أشار الدكتور جمال سوسة، المشرف العام على المدن الجامعية، إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال المصريين العائدين من الخارج، موضحا توفير كافة الاحتياجات الخاصة بالإقامة داخل المدن الجامعية طوال مدة العزل الصحي، حيث تم تجهيز وفرش كافة الغرف وتزويدها بالمراوح، ومبردات المياه، وشاشات التليفزيون، والأجهزة المنزلية اللازمة للإعاشة.
العائدين
العائدين
العائدين
العائدين

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