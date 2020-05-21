3 إصابات جديدة بكورونا ولا وفيات في تايلاند

أعلنت تايلاند اليوم الخميس، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلد الآسيوي إلى 3037.ولم تسجل البلاد أي وفيات ليظل العدد الإجمالي عند 56 حالة وفاة منذ ظهور الفيروس في يناير.وقال تاويسين ويسانويوثين المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19 إن الحالات الجديدة بينها إصابتان محليتان بينما ترتبط الحالة الثالثة بشخص عاد للبلاد من الفلبين.