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اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 21-5-2020 فى البنوك المصرية

الخميس 21/مايو/2020 - 06:24 ص
سعر الدينار الكويتى
سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 21-5-2020
ياسمين محمود
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تباين سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 21-5-2020، أمام الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدينار الكويتى بالبنك المركزي 50.89 للشراء وللبيع 51.39.

ويقدم موقع "الدستور" أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التحديثات في عدد من البنوك المصرية:

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس أمام الجينه المصري


وارتفع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ليسجل 49.66 للشراء وللبيع 51.23، مقابل تسجيله أمس 49.61 جنيه للشراء وللبيع 51.22 جنيه، أما بنك المركزي المصري فسجل 50.89 جنيه للشراء وللبيع 51.39 جنيه، واستقر سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد 47.69 جنيه للشراء وللبيع 51.28 جنيه.

كما استقر سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي 48.79 جنيه للشراء وللبيع 51.35 جنيه، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي سجل الدينار الكويتي 48.79 جنيه للشراء وللبيع 50.89 جنيه، كما حقق بنك التعمير والإسكان 48.20 جنيه للشراء وللبيع 51.24 جنيه.

وفي البنك العربي الأفريقي سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري 49.49 جنيه للشراء وللبيع 51.09 جنيه، أما البنك الأهلي الكويتي فسجل 50.47 جنيه للشراء وللبيع 51.28 جنيه.

كما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري لتنمية الصادرات 50.36 جنيه للشراء وللبيع 50.57 جنيه، أما بنك مصر فبلغ سعر الدينار الكويتي للشراء 49.61 جنيه و51.22 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري:

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي للشراء 4.18 وللبيع 4.22، والبنك الأهلي الكويتي فسجل 4.14 للشراء وللبيع 4.21، وفي بنك مصر سجل للشراء 4.10 وللبيع 4.21، أما البنك المصري الخليجي سجل للشراء 4.10 وللبيع 4.21.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي 4.23 للشراء وللبيع 4.31، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي 4.23 للشراء وللبيع 4.31، أما المصرف المتحد فسجل 4.20 للشراء وللبيع 4.31.

ووصل سعر الدينار البحريني في بنك أبو ظبي الإسلامي إلى 41.69 للشراء وللبيع 42.01، وفي البنك المركزي بلغ 41.61 للشراء وللبيع 42.03، أما بنك مصر فسجل 41.04 للشراء وللبيع 41.95.

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