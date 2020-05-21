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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أطباء يوضحون خطورة ارتداء «الكمامة الدوارة»

الخميس 21/مايو/2020 - 12:21 ص
ارتداء الكمامة الدوارة
ارتداء الكمامة الدوارة
أحلام عبدالرحمن
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سلط الإعلامي وائل الإبراشي، الضوء على خطورة "الكمامة الدوارة"، قائلا إنه بسبب فرض ارتداء الكمامة في بعض المؤسسات الحكومية والخاصة، يقوم بعض الأشخاص بتأجير الكمامة بنصف جنيه، ليرتديها الشخص ويعيدها وهو خارج ثم يرتديها شخص آخر.

وقال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن ما يعرف بـ"الكمامة الدوارة"، هو أمر فظيع ومقزز جدًا، مشيرًا إلى أن الفم أكثر منطقة ملوثة فى جسم الإنسان، وتحتوي على أكبر كمية من الميكروبات.

واضاف "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية: "الميكروبات الموجودة فى الفم لا تستجيب للأدوية ببساطة وخطورتها لا تكمن فى نقل فيروس كورونا فقط؛ بل نقل أمراض كثيرة وعلى الجميع أن ينتبه لذلك حتى لا يقترف جرم فى حق ذاته".

من ناحيته قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بمعهد الكبد، إن التحايل على الوضع باستخدام الكمامة الدوارة مشكلة أخلاقية وطبية، ومن يفعل ذلك يؤذي نفسه بنفسه.

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