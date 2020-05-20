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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تفاصيل الاعتداء على مسعف أثناء نقله مصاب بـ«كورونا»

الأربعاء 20/مايو/2020 - 11:11 م
الاعتداء على مسعف
الاعتداء على مسعف
أحلام عبدالرحمن
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قال محمود لطفى بشير، مسعف بالمركز العام للإسعاف، إنه تعرض للتنمر، ومن ثم اعتدى عليه البعض بالضرب أثناء انتظاره أمام أحد العقارات لنقل مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وكشف بشير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى، تفاصيل تعرضه للاعتداء الوحشى من قبل 3 أفراد، قائلا إن شخص في سيارة طلب منه الابتعاد، وعندما أخبره أنه ينتظر مريض، سبه وضربه بمشاركة اثنين آخرين مسببين له كسر في الذراع، وجرح في الرأس.

ولفت بشير إلى أنه لم يقدم بلاغ بالواقعة، رغم الإهانة التى شعر بها جراء السب والضرب الذى تعرض لهما، لافتا إلى أنه لم يتمكن من حفظ أرقام لوحة السيارة.

واعتذر وائل الإبراشي للمسعف، قائلا: "بعتذر لك نيابة عن المجتمع"، مختتما: "بدلا من أن نكرمهم ونشكرهم قوم بإهانتهم وضربهم؟! يجب أن يتم ضبط الجناة وإخضاعهم للمساءلة القانونية".

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