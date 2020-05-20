القبض على قرداش خليفة البغدادي المحتمل لقيادة داعش

أعلن جهاز المخابرات العراقي إلقاء القبض على المدعو عبد الناصر قرداش المرشح لخلافة أبو بكر البغدادي.وقال الجهاز في بيان مقتضب تداولته وسائل إعلام عراقية، إنه "تم إلقاء القبض على الإرهابي المدعو عبد الناصر قرداش المرشح لخلافة المجرم البغدادي".وبعد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابى أبو بكر البغدادى على يد القوات الأمريكية بعد غارة أمريكية فى مدينة إدلب السورية، أصبح قرداش على رأس الأسماء المرشحة لخلافة البغدادي، وهما: أبو عبد الله قرداش، وإسماعيل العيثارى الملقب بـ"أبو زيد العراقى"، حيث كانا معروفين بقربهما من زعيم التنظيم الإرهابى حتى وفاته.