«كفر الشيخ» تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا

كشف مصدر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، بعد ثبوت إيجابية تحاليلهم، على أن يجري نقلهم إلى مستشفيات العزل الطبي لتلقي العلاج اللازم.وكشف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه قد ثبت سلبية تحاليل 14 شخصا آخر، وتم السماح لهم بمغادرة منازلهم، فضلا عن متابعة وعزل المخالطين للحالات الإيجابية، كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وناشد المصدر، جميع المواطنين الالتزام بتعليمات وزارة الصحة المصرية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة المواطنين، بالالتزام بجميع تعليمات الوزارة والعمل على تقليل الازدحام، وكذلك العمل على غسل الأيدي باستمرار وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدا، والتزام منازلهم قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.