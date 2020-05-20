ليلى أحمد زاهر: بابا أبعدنى عن التمثيل و«الفتوة» أقنعه بعودتى مجددًا

قالت الفنانة ليلى زاهر، ابنة الفنان أحمد زاهر، التى تشارك فى بطولة مسلسل «الفتوة» المعروض حاليًا، إن بطل العمل الفنان ياسر جلال هو من رشحها للمشاركة، وهاتف والدها وطلب منه الموافقة، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بالقلق من أن تخذل الجمهور.

وأضافت «ليلى»، التى أبهرت الجمهور بتجسيد شخصية «نورا»: «كان ابتعادى عن مجال التمثيل خلال الفترة الماضية استجابة لرغبة والدى، إذ أقنعنى بأننى يجب أن أتوقف فترة حتى يفرق الجمهور بين شكلى فى مرحلة الطفولة وشكلى فى مرحلة الشباب».

وواصلت: «الفنان ياسر جلال صديق مقرب لأبى، هاتفه وطلب منه أن أشارك معه فى المسلسل، فرفض أبى فى البداية، لأنه كان يرى أننى يجب أن أنتظر فترة أكبر، ولكن أبى اقتنع بعدما قرأ السيناريو وتأكد من أن الدور مؤثر فى أحداث المسلسل وملىء بالتفاصيل الدرامية المهمة».

وقالت: «بدأت التدريب على الشخصية مستعينة بوالدتى، التى أمدتنى بكتب كثيرة تتحدث عن هذه الفترة التاريخية، ثم بدأت أتدرب على (لكنة الناس) فى هذه المرحلة، وطريقة تعامل الفتيات، وساعدنى مخرج العمل حسين المنباوى كثيرًا كى تخرج شخصية (نورا) بهذا الشكل الذى أعجب الجمهور».

وعن المشهد الأصعب خلال التصوير، أوضحت: «مشهد الضرب بالنبوت بينى وبين الفنان ياسر جلال كان الأصعب بالطبع، إذ طلب منّى المخرج قبل التصوير بربع ساعة فقط أن أتدرب على ضرب النبوت، وهو فى الحقيقة ثقيل جدًا. ولكنى تمكنت من تنفيذ المشهد وخرج بشكل لائق».

وأضافت: «ياسر جلال بمثابة والدى، وأنا سعيدة للغاية بالعودة للتمثيل معه من جديد، خاصة أن الدور الذى قدمته معه مختلف تمامًا عن الأعمال التى قدمتها خلال فترة طفولتى»، مشيرة إلى أنها تعلمت الكثير من كل أبطال المسلسل، وجميعهم كانوا يوجهونها ويساعدونها.

وواصلت: «أكثر شىء كان يشعرنى بالقلق هو أن أخذل الجمهور بعد هذا الغياب الطويل، ولكن ردود الأفعال الإيجابية طمأنت قلبى وجعلتنى أشعر بأننى أسير على الطريق الصحيح».

وتابعت: «أكثر التعليقات التى أشعرتنى بالفرحة كان تعليق المخرج محمد سامى، صديق والدى، الذى أشاد بأدائى، وحرص على أن يوضح رأيه فى كل مشهد جسدته».

وكشفت عن أنها تتابع مسلسلى «الفتوة» و«البرنس» بشكل يومى حاليًا، أما عن باقى المسلسلات فتتابع منها حلقات متفرقة فقط، مثل مسلسل «لما كنا صغيرين» ومسلسل «خيانة عهد» ومسلسل «ونحب تانى ليه».

وقالت: «سأركز خلال الفترة المقبلة على تجسيد شخصيات مليئة بالتفاصيل، ولن أقبل الأدوار البسيطة، فأنا تخطيت ذلك، وأعى جيدًا أن الناس والنقاد لن يتعاملوا معى كطفلة عائدة للتمثيل من جديد، لأننى دخلت مرحلة الاحتراف»، مشيرة إلى أنها تتمنى العمل مع النجمة الكبيرة يسرا، لأنها تحبها بشدة وتتابع أعمالها وتحلم بأن تكون مثلها فى يوم من الأيام.

